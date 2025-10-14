 Denuncian al exdirector del Sistema Penitenciario tras fuga
Nacionales

Denuncian al exdirector del Sistema Penitenciario tras evasión de reos

El diputado César Dávila consideró que el exjefe de Presidios, Ludin Godínez, pudo incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.

Sistema Penitenciario,
Sistema Penitenciario

El diputado César Dávila dio a conocer este martes, 14 de octubre, que presentó una denuncia contra el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, tras la fuga de los reos de la cárcel Fraijanes II.

El parlamentario del bloque Bienestar Nacional (Bien) indicó que el exfuncionario podría haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes.

Godínez fue destituido ayer por decisión del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. La decisión se tomó luego de que se confirmó que un total de 20 privados de libertad evadieron los controles de seguridad y se fugaron de la referida prisión.

La Policía Nacional Civil mantiene operativos a nivel nacional para la búsqueda de los prófugos, de los que hasta ahora solamente uno ha sido recapturado.

Nombran a director interino de Presidios

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció ayer la remoción del director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Asimismo, notificó que se aplicaron cambios de autoridades en ese centro y otros tres después de incidentes recientes.

El funcionario hizo el anuncio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que no maquillaría la realidad y no intentaría esconder lo que ocurrió con respecto a la evasión de los privados de libertad, ya que es un tema primordial.

"Es una falla gravísima del Sistema Penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente, es algo que no debió suceder, a mí también me ha causado indignación, no he aceptado ninguna excusa de ninguno", expresó.

Además de Godínez, fueron destituidos los directores y subdirectores de Fraijanes II, Renovación ¡, Mariscal Zavala y de la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.

Este martes se confirmó que el subdirector general de presidios, Mario Luis Pacay, asumió como director en funciones mientras se realizan los procesos para la designación del nuevo funcionario

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

