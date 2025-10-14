Manifestaciones en los alrededores del Congreso

Diferentes grupos se presentaron este martes, 14 de octubre, a los alrededores del Congreso de la República, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para llevar a cabo manifestaciones y hacer una serie de exigencias a las autoridades.
Desde horas de la mañana se dio a conocer que un grupo identificado como "Mujeres Guerreras" llegó con pancartas y megáfonos para hacerse escuchar. Su petición se enfocó en que se respete el veto presidencial al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Esta normativa busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
Aunque el presidente Bernardo Arévalo decidió vetar esta ley, el Legislativo desconoció esta decisión bajo el argumento de que se hizo fuera del tiempo específico y la dio por sancionada. Esto ha generado una serie de pronunciamientos de parte de diferentes sectores, mientras que el Ejecutivo ha iniciado con la presentación de acciones legales.
Otra protesta
Durante la tarde, un grupo de ciudadanos que no quiso identificarse se hizo presente a las afueras del Legislativo, sobre la 8ª avenida, para manifestar en contra del Decreto 09-2025, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobado por 83 diputados el pasado 30 de septiembre.
El Ministerio de Ambiente también se pronunció contra la aprobación de este decreto, pues consideró que hace retroceder "gravemente" la normativa ambiental del país.
Sin paso vehicular
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que debido a esta jornada de protestas se mantenía un cierre en el área de atrás del Congreso, por lo que pidió precaución a los usuarios.
"No hay paso vehicular en la 8ª avenida, de 9ª a 10ª calles de la zona 1. Por favor, tómelo en cuenta", explicó.
Además, el funcionario dio a conocer que la línea 1 del Transmetro se está desviando hacia la 10ª avenida.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7