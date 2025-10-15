 Enfrentamiento armado entre la PNC y grupo armado en Izabal
Video capta momentos de tensión en un enfrentamiento entre la PNC y grupo armado en Izabal

Video muestra el momento exacto de un enfrentamiento armado tras una persecución policial en Morales, Izabal.

Enfrentamiento armado en Morales, Izabal, queda grabado en video., Captura de pantalla video Facebook.
Enfrentamiento armado en Morales, Izabal, queda grabado en video. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el tenso momento de un enfrentamiento armado ocurrido en la comunidad de Valle Nuevo Arriba, en Morales, Izabal, luego de una persecución por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) contra un grupo fuertemente armado.

Las imágenes, captadas desde un terreno cercano, permiten escuchar el intercambio de disparos en medio de la persecución. En el clip se observa a varios agentes resguardándose mientras responden al fuego, en una operación que se extendió por varios minutos en una zona boscosa del municipio.

De acuerdo con el informe oficial de la PNC, todo inició tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de hombres armados desplazándose en dos vehículos tipo camioneta, marca Mitsubishi, con placas P-757LFC y P-758JYR. Al ser localizados, los agentes iniciaron la persecución, que terminó en un intercambio de disparos cuando los sospechosos abrieron fuego y posteriormente huyeron hacia el monte.

Incautan arsenal, pero no se reportan capturas 

Una de las camionetas involucradas, que portaba logotipos de una empresa distribuidora de bebidas carbonatadas, quedó volcada en la ruta tras el enfrentamiento. En el interior y en los alrededores del vehículo, las autoridades localizaron un importante arsenal de alto poder y equipo táctico.

Entre lo incautado figuran dos fusiles, una escopeta, un revólver, una pistola, cinco tolvas para fusil, una tolva tipo caracol para escopeta, una tolva para pistola y 156 municiones. Además, fueron localizados chalecos antibalas, cascos tácticos, grilletes, radiotransmisores, celulares, una mochila, una almágana y un caimán. Todas las armas tenían los registros esmerilados.

La Policía Nacional Civil informó que, pese a la magnitud del operativo y la intensidad del tiroteo, no se reportaron capturas. Los presuntos integrantes del grupo armado escaparon hacia un área montañosa.

El video del enfrentamiento se ha viralizado en redes sociales y ha generado preocupación entre los vecinos de Morales, quienes denunciaron que los disparos se escucharon a varios kilómetros de distancia.

