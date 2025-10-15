Viceministro denuncia corrupción en la PNC

El viceministro de Gobernación, José Portillo, informó este miércoles, 15 de octubre, que en las últimas horas presentó cinco denuncias ante el Ministerio Público (MP) que están relacionadas con hechos de posible corrupción en distintas áreas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los señalamientos, indicó que en el Departamento de Tránsito se han detectado irregularidades en procesos de compras. Además, en la división encargada del control migratorio, por anomalías relacionadas con el tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas, Chiquimula, hacia Guatemala; y en cuanto a la sección de Recursos Humanos, por tráfico de influencias en los ascensos a comisarios generales y cobros en la academia policial.
"Se han detectado ciertas anomalías, irregularidades, ciertos temas que posiblemente pueden contener temas de corrupción. Por ello, hoy hice las denuncias, presenté cinco denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con el Sistema Penitenciario y PNC", dijo.
Se desliga de situación en el Sistema Penitenciario
De acuerdo con el funcionario, él proviene de una institución donde, por principios y por un tema de convicción propia, no va a permitir que nadie vaya a "tachar" su nombre. Especialmente cuando es de conocimiento público la situación actual, en la que 20 prófugos evadieron la justicia, salieron de los centros penitenciarios, lo cual consideró que "no es un tema normal", de la cual como guatemaltecos y autoridades puedan estar orgullosos.
"En este caso, quiero ser muy enfático en que recibí instrucciones del Ministro de Gobernación de que estos temas del Sistema Penitenciario los iba a ver directamente la quinta viceministra de Gobernación. Ella fue la persona responsable que coordinaba el Sistema Penitenciario y la que recomendó al anterior director del Sistema Penitenciario, fue la que recomendó al inspector y distintos puestos en la institución", expuso.