El Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a penas que van desde los 6 hasta los 52 años de prisión a 6 pandilleros de la clica "Little Syco Criminal" del barrio 18 por los delitos de asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y extorsión, así lo confirmó la fiscalía contra el delito de femicidio del MP.
Nacionales
Penas de hasta 52 años de prisión a pandilleros del Barrio 18
La Fiscalía contra Femicidio investigó el caso.
- por Nancy Alvarez
- 14:09, Oct 16 2025
-
