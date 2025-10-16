Danilo, el peluquero viral en Amatitlán

Un video que circula en redes sociales ha conmovido a los usuarios al mostrar a un joven peluquero ofreciendo cortes de cabello gratuitos a personas en situación de calle frente al Hospital Nacional de Amatitlán. El protagonista, identificado como Danilo, salió a la vía pública con todos sus utensilios de peluquería para brindar su tiempo y talento a quienes más lo necesitan.
En las imágenes se observa cómo Danilo atiende a un hombre de la tercera edad con discapacidad, arreglándole tanto el cabello como las cejas. Una mujer que grababa el video se acercó para felicitarlo, destacando su gesto:
Danilo, eres una gran persona, te felicito. Personas como tú necesitamos muchas en este mundo", expresó.
Un gesto para personas que viven en condiciones vulnerables
Testigos señalaron que el joven peluquero no solo ofrece un corte de cabello, sino que también regala dignidad y esperanza a quienes viven en condiciones vulnerables. Gestos como este recuerdan que todavía hay personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio, expresaron vecinos del Barrio Hospital.
En la zona cercana al hospital se concentra un número significativo de personas en situación de calle, aunque se desconoce cuántas han recibido la atención de Danilo hasta ahora. Su iniciativa se ha viralizado, inspirando a otros a replicar acciones similares y promoviendo la solidaridad en la comunidad de Amatitlán.
El video destaca no solo por el acto de generosidad, sino también por el mensaje que transmite la ayuda y el respeto hacia los más vulnerables pueden marcar la diferencia, incluso con acciones tan simples como un corte de cabello, según algunos comentarios publicados en el video.