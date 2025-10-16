 Danilo, el peluquero viral en Amatitlán
Nacionales

Danilo, el peluquero que convirtió un corte de cabello en un acto de solidaridad en Amatitlán

En las imágenes se observa cómo Danilo atiende a un hombre de la tercera edad con discapacidad, arreglándole tanto el cabello como las cejas.

Compartir:
Corte de cabello y generosidad., Captura de pantalla video Facebook.
Corte de cabello y generosidad. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha conmovido a los usuarios al mostrar a un joven peluquero ofreciendo cortes de cabello gratuitos a personas en situación de calle frente al Hospital Nacional de Amatitlán. El protagonista, identificado como Danilo, salió a la vía pública con todos sus utensilios de peluquería para brindar su tiempo y talento a quienes más lo necesitan.

En las imágenes se observa cómo Danilo atiende a un hombre de la tercera edad con discapacidad, arreglándole tanto el cabello como las cejas. Una mujer que grababa el video se acercó para felicitarlo, destacando su gesto:

Danilo, eres una gran persona, te felicito. Personas como tú necesitamos muchas en este mundo", expresó.

Un gesto para personas que viven en condiciones vulnerables 

Testigos señalaron que el joven peluquero no solo ofrece un corte de cabello, sino que también regala dignidad y esperanza a quienes viven en condiciones vulnerables. Gestos como este recuerdan que todavía hay personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio, expresaron vecinos del Barrio Hospital.  

En la zona cercana al hospital se concentra un número significativo de personas en situación de calle, aunque se desconoce cuántas han recibido la atención de Danilo hasta ahora. Su iniciativa se ha viralizado, inspirando a otros a replicar acciones similares y promoviendo la solidaridad en la comunidad de Amatitlán.

El video destaca no solo por el acto de generosidad, sino también por el mensaje que transmite la ayuda y el respeto hacia los más vulnerables pueden marcar la diferencia, incluso con acciones tan simples como un corte de cabello, según algunos comentarios publicados en el video. 

En Portada

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedest
Nacionales

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes

07:41 AM, Oct 16
Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamát
Deportes

Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamá

07:31 AM, Oct 16
Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvadort
Nacionales

Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvador

07:12 AM, Oct 16
Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumachert
Deportes

Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumacher

08:10 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridadSeguridad vialredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos