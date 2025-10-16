 Rechazo de diputados a la publicación del Decreto 7-2025
Nacionales

Diputados rechazan publicación del Decreto 7-2025

Los integrantes de la bancada VOS indicaron que hay quienes buscan "manipular los recursos públicos con fines clientelares y políticos".

Compartir:
Diputados de la bancada VOS en conferencia de prensa en el Congreso el miércoles 15 de octubre de 2025., Dayana Rashón/EU
Diputados de la bancada VOS en conferencia de prensa en el Congreso el miércoles 15 de octubre de 2025. / FOTO: Dayana Rashón/EU

Los integrantes de la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) emitieron un pronunciamiento este jueves, 16 de octubre, después de que el Congreso de la República publicó el acuerdo número 06-2025, por medio del cual se decreta la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras darse por sancionado el Decreto 7-2025.

En el comunicado, los parlamentarios manifestaron su absoluto rechazo a este tema y señalaron que se trata de un instrumento que pretende dar "vida jurídica" a las corruptas intenciones de ciertos diputados del Congreso, quienes buscan manipular los recursos públicos para fines clientelares y políticos, en detrimento del verdadero desarrollo social.

Según indicaron, este decreto fue vetado legítimamente por el Ejecutivo, por lo que no puede ni debe ser publicado, pues, en su opinión, violenta los principios constitucionales de separación de poderes y de respeto a las decisiones del Presidente de la República.

"Su publicación no solo constituye una ilegalidad, sino también un golpe a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho", enfatizaron.

También indicaron que no votaron a favor de lo que describieron como "bolsones de corrupción", entre los que mencionaron:

  • Ampliación presupuestaria de agosto de 2024.
  • Presupuesto general de 2025.
  • Ampliación de 2025.
  • Decreto 7-2025.

"Nuestra posición ha sido firme y coherente: los recursos del pueblo deben destinarse al desarrollo, no al saqueo. Este decreto representa una traición al pueblo de Guatemala, un intento descarado por parte de diputados, alcaldes y gobernadores de repartirse fondos que deberían atender las verdaderas necesidades del país: salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana", añadieron.

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes

La Ley de Codedes, sancionada por el Legislativo, entrará en vigencia este viernes 17 de octubre.

Bancada VOS acciona legalmente

La bancada VOS también anunció que interpuso acciones de amparo ante las instancias correspondientes para hacerle frente a esta situación, que atribuyó al denominado "pacto de corruptos.

"No permitiremos que se consolide un esquema que perpetúa la impunidad, la opacidad y la manipulación política de los recursos públicos", puntualizó.

En Portada

Diputados rechazan publicación del Decreto 7-2025t
Nacionales

Diputados rechazan publicación del Decreto 7-2025

04:33 PM, Oct 16
Accidente deja tres personas fallecidas en Ruta Interamericana t
Nacionales

Accidente deja tres personas fallecidas en Ruta Interamericana

05:57 PM, Oct 16
Muere Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de KISSt
Farándula

Muere Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de KISS

05:33 PM, Oct 16
Comunicaciones y Municipal suman a sus entrenos a seleccionadost
Deportes

Comunicaciones y Municipal suman a sus entrenos a seleccionados

05:03 PM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadLluvias#liganacionalSeguridad vialredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos