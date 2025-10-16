Rechazo de diputados a la publicación del Decreto 7-2025

Los integrantes de la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) emitieron un pronunciamiento este jueves, 16 de octubre, después de que el Congreso de la República publicó el acuerdo número 06-2025, por medio del cual se decreta la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras darse por sancionado el Decreto 7-2025.
En el comunicado, los parlamentarios manifestaron su absoluto rechazo a este tema y señalaron que se trata de un instrumento que pretende dar "vida jurídica" a las corruptas intenciones de ciertos diputados del Congreso, quienes buscan manipular los recursos públicos para fines clientelares y políticos, en detrimento del verdadero desarrollo social.
Según indicaron, este decreto fue vetado legítimamente por el Ejecutivo, por lo que no puede ni debe ser publicado, pues, en su opinión, violenta los principios constitucionales de separación de poderes y de respeto a las decisiones del Presidente de la República.
"Su publicación no solo constituye una ilegalidad, sino también un golpe a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho", enfatizaron.
También indicaron que no votaron a favor de lo que describieron como "bolsones de corrupción", entre los que mencionaron:
- Ampliación presupuestaria de agosto de 2024.
- Presupuesto general de 2025.
- Ampliación de 2025.
- Decreto 7-2025.
"Nuestra posición ha sido firme y coherente: los recursos del pueblo deben destinarse al desarrollo, no al saqueo. Este decreto representa una traición al pueblo de Guatemala, un intento descarado por parte de diputados, alcaldes y gobernadores de repartirse fondos que deberían atender las verdaderas necesidades del país: salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana", añadieron.
Bancada VOS acciona legalmente
La bancada VOS también anunció que interpuso acciones de amparo ante las instancias correspondientes para hacerle frente a esta situación, que atribuyó al denominado "pacto de corruptos.
"No permitiremos que se consolide un esquema que perpetúa la impunidad, la opacidad y la manipulación política de los recursos públicos", puntualizó.