 Reportan explosión en cohetería de San Juan Sacatepéquez
Nacionales

Los vecinos les impidieron a los socorristas ingresar al área donde ocurrió el incidente.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Técnicos en Urgencias Médicas de 37 Compañía de Bomberos Voluntarios, a bordo de las unidades 1313 y 1527, acudieron al caserío Pachalí, aldea Sacsuy, San Juan Sacatepéquez, en apoyo a la 115 Compañía de San Raymundo, tras el reporte al número de emergencia 122 de una fuerte explosión en una cohetería.

Socorristas indican que fueron alertados de una explosión en una vivienda donde fabricaban juegos pirotécnicos en el caserío San Antonio Pachalí, aldea Sacsuy, San Juan Sacatepéquez, sin embargo, al llegar al lugar se le prohibió el acceso al inmueble para verificar los daños materiales y posibles personas heridas.

