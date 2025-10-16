Accidente múltiple en ruta al Pacífico: Fallece motorista

Un accidente múltiple se registró este jueves 16 de octubre en el kilómetro 14.5 de la carretera al Pacífico, en los carriles con dirección a la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de un motorista fallecido, así como otras personas heridas y múltiples daños materiales.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a una fuerte colisión que se había dado en este sector, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas se percataron de que en el área colisionaron un camión de volteo, una góndola, un carro tipo sedán y dos motocicletas. Las causas del percance no han sido establecidas.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que uno de los motoristas quedó atrapado en medio de los dos vehículos del transporte pesado y lamentablemente perdió la vida.
La víctima mortal fue identificada como Eliseo Chub Botzoc, de 29 años. La motocicleta que conducía contaba con las placas M - 032JVC.
Atienden a heridos
El referido cuerpo de socorro indicó que también se atendió a varias personas que resultaron afectadas en el marco de este fuerte accidente. Algunos presentaban lesiones y otros sufrieron alteración en los nervios. Los pacientes fueron identificados como:
- Pablo Andrés Cubulco, de 40 años, quien tenía una lesión en la rodilla, por lo que fue llevado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
- Javier Vásquez, de 67 años, piloto del camión del volteo.
- César Agusto Mayen, de 43 años, piloto del carro, quien tenía golpes leves en el brazo derecho.
- Hervin Calel, de 32 años, piloto de la góndola, solo presentó crisis nerviosa.