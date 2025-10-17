Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025

Los diputados oficialistas del Movimiento Semilla presentaron este viernes, 17 de octubre, una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por considerar que fue publicado sin respetar el procedimiento del veto presidencial e incumpliendo lo establecido en la normativa legal vigente.
La ley busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
Fue publicada ayer en el diario oficial por el Congreso de la República y entraría en vigencia hoy, a pesar de que días atrás el presidente Bernardo Arévalo la vetó luego de establecer en el proceso de análisis con sus equipos que podría contener vicios de inconstitucionalidad.
En ese sentido, la agrupación política explicó que sus representantes acudieron a las 00:01 horas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para plantear este recurso, ya que señalan que la publicación y vigencia fueron forzadas sin haberse agotado el procedimiento del veto.
"Esta acción de inconstitucionalidad busca garantizar el correcto proceso de formación y sanción de la ley, proteger los derechos del pueblo de Guatemala y defender la supremacía de la Constitución", señaló por medio de un comunicado.
Asimismo, manifestó que está solicitando a la CC que suspenda de inmediato el Decreto 7-2025, así como el Acuerdo Legislativo 6-2025, que desconoció "arbitrariamente" la decisión del mandatario.
También se busca que se instruya al organismo Legislativo que cumpla efectivamente con el procedimiento de veto establecido por el artículo 178 de la Constitución.
"Ningún funcionario ni Poder del Estado tiene autoridad para desconocer o menoscabar las facultades del Presidente de la República", enfatizó el Movimiento Semilla.
Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes
El Organismo Legislativo publicó ayer en el diario oficial el acuerdo número 06-2025, por medio del cual se decreta la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras darse por sancionado el Decreto 7-2025.
En este se detalla que resulta indispensable garantizar la continuidad financiera de las asignaciones extraordinarias otorgadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo, con el objeto de evitar que numerosos proyectos e infraestructura local queden inconclusos, afectando a las comunidades beneficiarias y perdiéndose la inversión realizada, sin que exista otra fuente de financiamiento para su conclusión.
Agrega que, para lograr una adecuada gestión y ejecución de los recursos públicos, es necesario reformar las leyes pertinentes, a efecto de propiciar el fortalecimiento financiero institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como la continuidad y conclusión de los proyectos de infraestructura.