 Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025
Nacionales

Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025

Los legisladores de Semilla consideraron que el decreto fue publicado sin respetar el procedimiento del veto.

Compartir:
El diputado Raúl Barrera, de Semilla, explica la acción planteada ante la CC por el tema del Decreto 7-2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El diputado Raúl Barrera, de Semilla, explica la acción planteada ante la CC por el tema del Decreto 7-2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los diputados oficialistas del Movimiento Semilla presentaron este viernes, 17 de octubre, una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por considerar que fue publicado sin respetar el procedimiento del veto presidencial e incumpliendo lo establecido en la normativa legal vigente.

La ley busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.

Fue publicada ayer en el diario oficial por el Congreso de la República y entraría en vigencia hoy, a pesar de que días atrás el presidente Bernardo Arévalo la vetó luego de establecer en el proceso de análisis con sus equipos que podría contener vicios de inconstitucionalidad.

En ese sentido, la agrupación política explicó que sus representantes acudieron a las 00:01 horas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para plantear este recurso, ya que señalan que la publicación y vigencia fueron forzadas sin haberse agotado el procedimiento del veto.

"Esta acción de inconstitucionalidad busca garantizar el correcto proceso de formación y sanción de la ley, proteger los derechos del pueblo de Guatemala y defender la supremacía de la Constitución", señaló por medio de un comunicado.

Asimismo, manifestó que está solicitando a la CC que suspenda de inmediato el Decreto 7-2025, así como el Acuerdo Legislativo 6-2025, que desconoció "arbitrariamente" la decisión del mandatario.

También se busca que se instruya al organismo Legislativo que cumpla efectivamente con el procedimiento de veto establecido por el artículo 178 de la Constitución.

"Ningún funcionario ni Poder del Estado tiene autoridad para desconocer o menoscabar las facultades del Presidente de la República", enfatizó el Movimiento Semilla.

Gobierno oficializa veto al decreto 7-2025, Ley de Codedes

El presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, consideró que existen “vicios constitucionales” en esta normativa aprobada por el Congreso.

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes

El Organismo Legislativo publicó ayer en el diario oficial el acuerdo número 06-2025, por medio del cual se decreta la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras darse por sancionado el Decreto 7-2025.

En este se detalla que resulta indispensable garantizar la continuidad financiera de las asignaciones extraordinarias otorgadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo, con el objeto de evitar que numerosos proyectos e infraestructura local queden inconclusos, afectando a las comunidades beneficiarias y perdiéndose la inversión realizada, sin que exista otra fuente de financiamiento para su conclusión.

Agrega que, para lograr una adecuada gestión y ejecución de los recursos públicos, es necesario reformar las leyes pertinentes, a efecto de propiciar el fortalecimiento financiero institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como la continuidad y conclusión de los proyectos de infraestructura.

En Portada

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

10:58 AM, Oct 17
CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperaciónt
Deportes

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

10:26 AM, Oct 17
Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

10:34 AM, Oct 17
¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?t
Nacionales

¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?

10:05 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialLluvias#liganacionalSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos