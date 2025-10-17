Judith Arana Moreira: Estilista guatemalteca asesinada

En una noche de violencia inesperada, el salón de belleza de Judith Arana Moreira, conocida también como "La China", se convirtió en escenario de un crimen que ha sacudido a la comunidad de Puerto Barrios.
La estilista fue asesinada luego de que hombres armados ingresaron al salón de belleza para exigir dinero, lo que terminó en un tiroteo que costó su vida.
El hecho ocurrió la noche del jueves 16 de octubre. Hombres armados irrumpieron en el salón de belleza donde "La China" trabajaba, solicitando aparentemente dinero tanto de empleadas como de clientas.
Al no obtener lo que exigían, los agresores dispararon. Judith fue alcanzada por los disparos y murió en el lugar. Testigos en el lugar ayudaron a identificar a la víctima como Judith Arana Moreira.
Familiares la describen como una persona amable, siempre sonriente, querida en su comunidad.
Testigos relataron que el atacante huyó del sitio tras cometer el crimen. En respuesta, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que permitan identificar al responsable.
Judith Arana Moreira de 30 años, conocida entre sus clientes y allegados como "La China", era una joven trabajadora que se ganaba la vida en el oficio de la belleza.
Hasta el momento, las causas que motivaron el ataque son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Más detalles
El crimen ha generado consternación en Puerto Barrios e Izabal. Publicaciones de redes sociales muestran mensajes de dolor, solidaridad con la familia y exigencias de justicia contra los responsables.
El esposo de Judith Arana Moreira y otras personas cercanas han expresado su tristeza al despedirse de ella públicamente en redes, relatando cuán querida era en su entorno.
"Judith Carolina Arana Moreira amor de mi vida. Amor me quitaron al amor de mi vida, me la quitaron nooooo Dios mío, tanto juntos tantas cosas nos faltaban nuestros planes nuestros sueños tus sueños mi Negrita", escribió el esposo en sus redes.
En Puerto Barrios e Izabal se han reportado otros crímenes graves contra mujeres, lo que resalta la urgencia de reforzar la seguridad y los mecanismos de apoyo para víctimas. .
Hay también llamados de organizaciones ciudadanas para que las autoridades mejoren la vigilancia, la investigación y la respuesta frente a delitos violentos, especialmente aquellos que ocurren en espacios cotidianos como salones de belleza, hogares y comercios.