 Video del Asesinato de Micky Hair Fuera de Su Estética
Farándula

Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estética

El estilista de Ángela Aguilar fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, el periodista Carlos Jiménez publicó las fuertes imágenes.

Compartir:
estilista ángela aguilar, Instagram
estilista ángela aguilar / FOTO: Instagram

Una impactante noticia visitó de luto a la farándula mexicana tras conocerse la noticia de la muerte de Micky Hair, famoso estilista de las celebridades, entre ellas Ángela Aguilar.

El reconocido estilista Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue asesinado en su estética Micky’s Hair Salón Masaryk la noche del 29 de septiembre de 2025 en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, De la Mora fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta justo cuando salía de su salón de belleza. El estilista recibió impactos en la cabeza y cuello, lo que le provocó la muerte en el lugar.

En medio de la investigación, Jiménez reveló el video del momento exacto en el que asesinaron a Micky Hair.

A través de su cuenta de ‘X’, Carlos publicó las imágenes en las que se observa al estilista en plena conversación con su equipo. Minutos después, se dirigió hacia la entrada del edificio, momento en el que apareció el atacante, quien le disparó en cinco ocasiones antes de escapar.

"Una cámara captó el asesinato de Micky Hair. Salió tarde y estaba con sus empleados cuando el sic... fue tras él. Lo alcanzó por la espalda, y le disparó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan", escribió en la publicación.

Más detalles

Las autoridades confirmaron que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo. Al momento, no se ha esclarecido el móvil del crimen, ni la identidad de los responsables.

"Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables", señalaron Autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Tras estos hechos, salió a la luz el nombre de un presunto implicado. Según el periodista Carlos Jiménez, se trataría de Eduardo E., con quien Micky Hair habría mantenido disputas en el pasado.

Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue un reconocido estilista y empresario originario de Zapopan, Jalisco, que a sus 28 años se convirtió en uno de los favoritos de celebridades, reinas de belleza e influencers en México.

Su talento y estilo lo llevaron a trabajar con personalidades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universo México 2024, entre muchas otras.

Foto embed
Ángela Aguilar - Instagram

En Portada

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitost
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

07:13 AM, Oct 02
Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

08:13 AM, Oct 02
Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvadort
Nacionales

Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvador

08:05 AM, Oct 02
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israelt
Internacionales

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel

08:32 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos