Video del Asesinato de Micky Hair Fuera de Su Estética

Una impactante noticia visitó de luto a la farándula mexicana tras conocerse la noticia de la muerte de Micky Hair, famoso estilista de las celebridades, entre ellas Ángela Aguilar.
El reconocido estilista Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue asesinado en su estética Micky’s Hair Salón Masaryk la noche del 29 de septiembre de 2025 en Polanco, Ciudad de México.
De acuerdo con Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, De la Mora fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta justo cuando salía de su salón de belleza. El estilista recibió impactos en la cabeza y cuello, lo que le provocó la muerte en el lugar.
En medio de la investigación, Jiménez reveló el video del momento exacto en el que asesinaron a Micky Hair.
A través de su cuenta de ‘X’, Carlos publicó las imágenes en las que se observa al estilista en plena conversación con su equipo. Minutos después, se dirigió hacia la entrada del edificio, momento en el que apareció el atacante, quien le disparó en cinco ocasiones antes de escapar.
"Una cámara captó el asesinato de Micky Hair. Salió tarde y estaba con sus empleados cuando el sic... fue tras él. Lo alcanzó por la espalda, y le disparó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan", escribió en la publicación.
Más detalles
Las autoridades confirmaron que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo. Al momento, no se ha esclarecido el móvil del crimen, ni la identidad de los responsables.
"Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables", señalaron Autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo
Tras estos hechos, salió a la luz el nombre de un presunto implicado. Según el periodista Carlos Jiménez, se trataría de Eduardo E., con quien Micky Hair habría mantenido disputas en el pasado.
Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue un reconocido estilista y empresario originario de Zapopan, Jalisco, que a sus 28 años se convirtió en uno de los favoritos de celebridades, reinas de belleza e influencers en México.
Su talento y estilo lo llevaron a trabajar con personalidades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universo México 2024, entre muchas otras.