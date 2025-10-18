Desmienten segunda pasarela afectada en la Aguilar Batres

El gerente de comunicación de Empresa Metropolitana de Transporte y Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, salió al paso de varias publicaciones en redes sociales para negar que haya existido un tráiler trabado en pasarela". Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del mismo transporte que destruyó una estructura en la calzada Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12, aparentemente topando otra construcción similar.
Sin embargo, las autoridades aseguraron que "el tránsito en calzada Aguilar Batres, al norte de la zona 12, está libre dentro del área de Ciudad Guatemala. Montejo escribió en su red social X que el cabezal consignado abandonó la colonia La Reformita y se dirige por calzada Atanasio Tzul hacia el predio municipal de Villa Nueva.
En ese sentido, la PMT de Villa Nueva reportó que el paso ya quedó liberado en la calzada Raúl Aguilar Batres, luego de que finalizaran los trabajos para retirar los escombros de la pasarela. Las autoridades no descartaron que las complicaciones viales se prolonguen hasta la noche porque la fila de vehículos varados llegó hasta el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, en el ingreso a la Ciudad de Guatemala.
En el lugar, las autoridades de Villa Nueva y Guatemala trabajaron en conjunto para instalar carriles reversibles, por lo que pidieron a los conductores tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos. Además, sugirieron a los usuarios de la vía reprogramar sus viajes en la medida de los posible.