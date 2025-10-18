Comparten detalles por recaptura de dos reos de Fraijanes II

El Ministerio Público (MP) compartió más detalles de la recaptura de dos reclusos de Fraijanes II durante la madrugada de este sábado 18 de octubre de 2025 en el departamento de Huehuetenango. El área de comunicación social compartió un video en el que se describió que el operativo constó de 14 allanamientos a igual número de viviendas en la referida localidad.
"La Fiscalía Conta los Delitos de la Extorsión incursionó en 14 inmuebles, logrando la recaptura de Melvin Gabriel de León, alias Little Strong y Marvin Manolo Martínez Sincuir, alias Spectro o Mounstro", especificó el MP.
El ente investigador precisó que lodos recapturados fueron encontrados en lujosos inmuebles de un área residencial de ese departamento. La entidad añadió que el primero de los mencionados pertenece a la clica solo para locos y el segundo es parte del grupo llamado la rueda 18.
Exministro de Gobernación se expresa
Tras conocer de la recaptura de estos dos reclusos, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reaccionó emitiendo un mensaje por la red social X, antes Twitter.
Jiménez, aún en el cargo por un proceso de transición, aseguró que los recapturados en Huehuetenango son "dos objetivos de alto rango del barrio 18".
Se pueden esconder hasta debajo de las piedras, pero voy a tras ustedes hasta el último segundo del partido", manifestó Jiménez.
En sus cuentas oficiales, el Ministerio de Gobernación oficializó que con estas capturas suman tres los recapturados, luego de que se diera a conocer la fuga de al menos 20 reos de la Cárcel de Máxima Seguridad Fraijanes II. Fue el pasado sábado 11 de octubre cuando el exdirector del Sistema Peniteniario, Ludin Astolfo Godínez, reveló que 20 pandilleros del barrio 18 dejaron la prisión evadiendo los controles de seguridad.