Liberan paso tras derrumbe en carretera hacia Panajachel

Nacionales

Cuadrillas de la sección de Caminos removieron rocas, tierra y lodo por un alud que afectó este ingreso hacia Panajachel, Sololá.

Las cuadrillas de trabajo retiraron material rocoso para permitir el paso en la carretera., COVIAL-CIV.
Las cuadrillas de trabajo retiraron material rocoso para permitir el paso en la carretera. / FOTO: COVIAL-CIV.

La Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reportó este domingo 19 de octubre que sus cuadrillas de trabajo liberaron el paso por un derrumbe que afectó uno de los accesos hacia el municipio de Panajachel, departamento de Sololá. La citada cartera indicó, por medio de sus redes sociales, que para quitar el material de la vía fue necesario hacer uso de maquinaria y herramienta, operada por su recurso humano.

La entidad precisó que la carretera afectada era la que comunica los poblados de San Andrés Semetabaj y Panajachel, en el kilómetro 115 de la Ruta Nacional 01. Asimismo, el CIV consignó que los trabajos fueron ejecutados por una cuadrilla de la zona vial número 5 de Caminos.

La entidad precisó que en total, del derrumbe se removieron 25 metros cúbicos de material rocoso que obstaculizaba la vía. "Los trabajos continúan para restablecer completamente la transpirabilidad", precisó Caminos.

En las imágenes compartidas, las autoridades mostraron que aún trabajan para remover una roca de grandes dimensiones, aunque ya es posible pasar por el área. Sin embargo, se sugiere moderar la velocidad en el tramo, para evitar accidentes de tránsito.

En el lugar del derrumbe, el personal del CIV instaló conos de prevención en las áreas donde todavía están perfeccionando los trabajos de limpieza. Cabe destacar que los trabajadores de la entidad visten de amarillo y utilizan un camión para el transporte de las herramientas de trabajo.

Recomendaciones en la red vial

Las autoridades del Insivumeh recomendaron a los guatemaltecos tener precaución porque las lluvias actuales pueden representar riesgos por crecidas repentinas de ríos y por posibles daños en la red vial del país.

El pasado sábado, la zona vial 5 de Caminos también atendió una emergencia en el kilómetro 134 de la Ruta Departamental QUE-03, en el tramo que conduce de Colomba hacia San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango.

En ese lugar, los trabajadores realizaron tareas de limpieza y confirmaron el retiro de 22 metros cúbicos de material.

