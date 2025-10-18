 Joven fue arrastrado por río Cuilco cuando sacaba una pelota
Nacionales

Joven fue arrastrado por río Cuilco cuando sacaba una pelota

Bomberos Municipales Departamentales dieron por finalizadas las tareas de búsqueda de un joven desaparecido con este desenlace.

El hallazgo del joven fallecido llenó de luto y dolor a su familia y comunidad., Bomberos Municipales Departamentales.
El hallazgo del joven fallecido llenó de luto y dolor a su familia y comunidad. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Los cuerpos de rescate confirmaron el fallecimiento del joven Hugo Ismael Domingo Cinto, de 18 años, quien fue arrastrado por el Río Cuilco el pasado jueves y sus restos fueron encontrados este sábado 18 de octubre. Según los cuerpos rescate, la víctima fue encontrada después de varias horas de trabajo duro en el que recibieron apoyo de los vecinos cercanos a la víctima mortal.

Curiosos contaron que la víctima fue arrastrada por la corriente del río Cuilco el pasado jueves, cuando se ubicaba entre las comunidades del caserío La Peña y la aldea El Zapote, del municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. Familiares agregaron que él fue arrastrado cuando intentaba sacar una pelota de la corriente del citado afluente.

Tras recibir la alerta, los rescatistas iniciaron una tarea ardua por dar con la víctima, convocando a los elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las Estaciones de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.

Durante los trabajos de rescate, los uniformados se movilizaron al lugar a bordo de las unidades RD-29 y RD-120, quienes laboraron desde el momento de la denuncia, hasta la localización y rescate del cuerpo.

Los paramédicos lamentaron que el joven haya sido encontrado sin vida durante la tarde de este sábado, en jurisdicción de la Aldea Ixpalzaj, del municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango.

