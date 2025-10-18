 Colapso de pasarela: Habilitan dos carriles hacia la capital
Nacionales

Colapso de pasarela: Liberan paso en calzada Aguilar Batres

Autoridades confirmaron que el retiro de la estructura dañada sigue avanzando en la Calzada Aguilar Batres y 37 calle.

Compartir:
Los vehículos empezaron a circular por la calzada Atanasio Tzul., Captura de pantalla.
Los vehículos empezaron a circular por la calzada Atanasio Tzul. / FOTO: Captura de pantalla.

La Policía Municipal de Villa Nueva (PMT) informó que los trabajos de retiro de la pasarela colapsada en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle siguen avanzando y que ya lograron habilitar dos carriles. La entidad precisó que estas dos vías que se abrieron benefician a los conductores que se dirigen hacia la Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, las autoridades consideraron que las complicaciones viales en el área durarán todo el día. "Hay transido vehicular acumulado, que sobrepasa el kilómetro 23 de la ruta al Pacifico", describieron.

Además, notificaron que, en su mayoría, es transporte pesado el que quedó rezagado en el lugar.  Además, la referida PMT explicó que la estructura ya fue retirada.

Desmienten segunda pasarela afectada

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, desmintió que el tráiler se haya vuelto a trabar en otra pasarela, pese a las imágenes que compartieron varias personas en las redes sociales. El comunicador describió que el transporte fue retirado de manera lenta de la referida vía y que ya evacuó la referida calzada.

Se espera que en las próximas horas el paso por esta arteria vuelva a quedar habilitado. Mientras tanto, las autoridades realizan desvíos hacia el bulevar San Cristóbal Sur, en el área del municipio de Mixco, para que los conductores puedan acceder a la Ciudad de Guatemala.

Realizan desvíos por colapso de pasarela en la calzada Aguilar Batres

Estas son algunas rutas alternas por la interrupción vial en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12.

En Portada

Arévalo se expresa por recaptura de dos reos de Fraijanes IIt
Nacionales

Arévalo se expresa por recaptura de dos reos de Fraijanes II

11:08 AM, Oct 18
Colapso de pasarela: Liberan paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Colapso de pasarela: Liberan paso en calzada Aguilar Batres

11:40 AM, Oct 18
Ronald Araujo salva al Barcelona ante Girona t
Deportes

Ronald Araujo salva al Barcelona ante Girona

10:17 AM, Oct 18
Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasilt
Internacionales

Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil

09:37 AM, Oct 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad#liganacionalSeguridad vialLluviasFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos