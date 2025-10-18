Colapso de pasarela: Habilitan dos carriles hacia la capital

La Policía Municipal de Villa Nueva (PMT) informó que los trabajos de retiro de la pasarela colapsada en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle siguen avanzando y que ya lograron habilitar dos carriles. La entidad precisó que estas dos vías que se abrieron benefician a los conductores que se dirigen hacia la Ciudad de Guatemala.
Sin embargo, las autoridades consideraron que las complicaciones viales en el área durarán todo el día. "Hay transido vehicular acumulado, que sobrepasa el kilómetro 23 de la ruta al Pacifico", describieron.
Además, notificaron que, en su mayoría, es transporte pesado el que quedó rezagado en el lugar. Además, la referida PMT explicó que la estructura ya fue retirada.
Desmienten segunda pasarela afectada
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, desmintió que el tráiler se haya vuelto a trabar en otra pasarela, pese a las imágenes que compartieron varias personas en las redes sociales. El comunicador describió que el transporte fue retirado de manera lenta de la referida vía y que ya evacuó la referida calzada.
Se espera que en las próximas horas el paso por esta arteria vuelva a quedar habilitado. Mientras tanto, las autoridades realizan desvíos hacia el bulevar San Cristóbal Sur, en el área del municipio de Mixco, para que los conductores puedan acceder a la Ciudad de Guatemala.