Realizan desvíos por colapso de pasarela en la calzada Aguilar Batres

Autoridades viales de Villa Nueva reportaron que realizan desvíos durante la jornada de este sábado 18 de octubre de 2025 por el desplome de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) del referido municipio precisaron que realizan desvíos desde el kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico, con dirección al bulevar sur San Cristóbal, municipio de Mixco.
Asimismo, la entidad explicó que realizan más desvíos desde la Central de Mayoreo (Cenma), en la ruta al Búcaro, para utilizar Ciudad Real como paso alterno por el colapso de la pasarela en la calzada Aguilar Batres.