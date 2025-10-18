 Realizan desvíos por colapso de pasarela en la calzada Aguilar Batres
Nacionales

Realizan desvíos por colapso de pasarela en la calzada Aguilar Batres

Estas son algunas rutas alternas por la interrupción vial en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12.

Autoridades viales pidieron precaución por los desvíos en la CA9-Sur., PMT de Villa Nueva.
Autoridades viales pidieron precaución por los desvíos en la CA9-Sur. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Autoridades viales de Villa Nueva reportaron que realizan desvíos durante la jornada de este sábado 18 de octubre de 2025 por el desplome de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) del referido municipio precisaron que realizan desvíos desde el kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico, con dirección al bulevar sur San Cristóbal, municipio de Mixco.

Asimismo, la entidad explicó que realizan más desvíos desde la Central de Mayoreo (Cenma), en la ruta al Búcaro, para utilizar Ciudad Real como paso alterno por el colapso de la pasarela en la calzada Aguilar Batres.

Judith Arana Moreira, la estilista guatemalteca que asesinaron dentro de su salón de belleza

De acuerdo con la información preliminar, un individuo armado ingresó al establecimiento ubicado en Puerto Barrios pidiendo la venta del día y en medio del forcejeo, disparó en dos ocasiones contra la víctima, causándole la muerte inmediata.

