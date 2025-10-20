Así avanza la marcha conmemorativa de la Revolución de 1944

Trabajadores, estudiantes y universitarios nutren las filas de la marcha que este 20 de octubre de 2025 conmemora la Revolución de 1944 en la Ciudad de Guatemala. La columna de los participantes empezó su recorrido desde El Trébol, recorriendo la Avenida Bolívar en dirección a la 6a. avenida de la zona 1 capitalina.
La Revolución no es del pasado, la defenderemos hoy, mañana y siempre. La corrupción no se tolera, se denuncia, se enfrenta y se supera", gritaron en las calles.
En un recorrido por la marcha se pudo constatar que los integrantes de la marcha portan carteles identificando a las empresas donde trabajan y también exigiendo mejoras en la actualidad. Otros participantes optaron por usar mantas con el rostro del Che Guevara y banderas de Palestina.
La marcha de este 20 de octubre de 2025 es ampliamente apoyada por sindicatos de distintas organizaciones de trabajadores de Guatemala. El recorrido se desarrolló de manera pacífico, sin sobresaltos, mientras los integrantes lanzaron consignas en contra de la corrupción y temas de coyuntura nacional.
A su paso por el Paseo de la Sexta, los integrantes de Stecsa Guatemala recordaron a los mártires guatemaltecos que fueron masacrados en el pasado. Dentro de sus consignas, destacaron la lucha de esos personajes en pro del avance, lamentaron que hayan sido asesinados por pensar diferente y por querer un mejor país.
No tenemos que olvidar los logros de la Revolución: ¡Pueblo que nos escuchas, únete a la lucha", exclamaron!
El recorrido de la marcha de este 20 de octubre de 2025 tiene previsto finalizar en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde los participantes expresarán consignas en favor de la clase trabajadora del país.
Con imágenes del fotoperiodista Álex Meoño.