Bomberos caninos realizan búsqueda y rescate en La Cartonera

Los trabajos para encontrar a un hombre reportado como desaparecido en el sector conocido como La Cartonera de San Miguel Petapa continuaron este domingo 19 de octubre de 2025, reportaron los Bomberos Voluntarios. Para esta nueva jornada de trabajo, los expertos se hicieron acompañar de su sección canina, recorriendo el espacio que divide los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva, departamento de Guatemala.
Con estas acciones, los rescatistas suman cuatro días de búsqueda intensa, luego de que familiares y vecinos reportaran que un hombre de al menos 50 años quedó soterrado por un derrumbe en el lugar. Los informes detallan que la víctima se encontraba trabajando, cuando un deslizamiento de tierra y lodo cayó sobre su integridad física.
Este domingo, varios rescatistas se reunieron en el lugar del siniestro para continuar con le búsqueda del desaparecido. Los uniformados llegaron nuevamente con azadones, piochas y otras herramientas que les permitan ubicar a la persona desaparecida.
Los rescatistas de varias compañías trabajan en el sector en una tarea contra el tiempo, por la amenaza de lluvia en el área, donde la tierra es susceptible a los derrumbes. En las imágenes, Bomberos Voluntarios mostraron las cajas de transporte de al menos cuatro perros entrenados, quienes buscan al guatemalteco que habría quedado bajo tierra.