 Bomberos caninos realizan búsqueda y rescate en La Cartonera
Nacionales

Bomberos caninos realizan búsqueda y rescate en La Cartonera

Bomberos Voluntarios destacaron el trabajo de su sección canina en el proceso de búsqueda y rescate de un hombre soterrado en La Cartonera.

Compartir:
El área donde se realiza la búsqueda divide los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa., Bomberos Voluntarios.
El área donde se realiza la búsqueda divide los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Los trabajos para encontrar a un hombre reportado como desaparecido en el sector conocido como La Cartonera de San Miguel Petapa continuaron este domingo 19 de octubre de 2025, reportaron los Bomberos Voluntarios. Para esta nueva jornada de trabajo, los expertos se hicieron acompañar de su sección canina, recorriendo el espacio que divide los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva, departamento de Guatemala.

Con estas acciones, los rescatistas suman cuatro días de búsqueda intensa, luego de que familiares y vecinos reportaran que un hombre de al menos 50 años quedó soterrado por un derrumbe en el lugar. Los informes detallan que la víctima se encontraba trabajando, cuando un deslizamiento de tierra y lodo cayó sobre su integridad física.

Tareas de búsqueda y rescate en La Cartonera | Bomberos Voluntarios

Tareas de búsqueda y rescate en La Cartonera / Bomberos Voluntarios

Tareas de búsqueda y rescate en La Cartonera | Bomberos Voluntarios

Tareas de búsqueda y rescate en La Cartonera / Bomberos Voluntarios

Tareas de búsqueda y rescate en La Cartonera | Bomberos Voluntarios

Tareas de búsqueda y rescate en La Cartonera / Bomberos Voluntarios

Este domingo, varios rescatistas se reunieron en el lugar del siniestro para continuar con le búsqueda del desaparecido. Los uniformados llegaron nuevamente con azadones, piochas y otras herramientas que les permitan ubicar a la persona desaparecida.

Los rescatistas de varias compañías trabajan en el sector en una tarea contra el tiempo, por la amenaza de lluvia en el área, donde la tierra es susceptible a los derrumbes. En las imágenes, Bomberos Voluntarios mostraron las cajas de transporte de al menos cuatro perros entrenados, quienes buscan al guatemalteco que habría quedado bajo tierra.

Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridos

Los cuerpos de socorro reportaron que el incidente armado ocurrió en el campo de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala.

En Portada

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenirt
Nacionales

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenir

12:23 PM, Oct 19
Netanyahu ordena atacar objetivos terroristas en la Franja de Gazat
Internacionales

Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza

08:10 AM, Oct 19
Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Hondurast
Deportes

Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Honduras

09:21 AM, Oct 19
De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que teníat
Farándula

De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que tenía

09:18 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos