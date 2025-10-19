 Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridos
Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridos

Los cuerpos de socorro reportaron que el incidente armado ocurrió en el campo de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala.

Las autoridades iniciaron investigaciones para tratar de dar con los autores del tiroteo en Antigua Guatemala., Bomberos Voluntarios.
Las autoridades iniciaron investigaciones para tratar de dar con los autores del tiroteo en Antigua Guatemala. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios reportaron este domingo 19 de octubre de 2025 que durante la noche de ayer ocurrió un tiroteo en Antigua Guatemala, precisamente en el campo de San Felipe de Jesús. Como resultado de la agresión armada, tres hombres resultaron con heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que tuvieron que ser estabilizados y trasladados hacia un centro asistencial.

Los técnicos en urgencias médicas también informaron que en el lugar ubicaron a otros tres hombres que no ameritaron ser llevados a un hospital, porque salieron ilesos de la balacera. Vecinos del sector también alertaron a las fuerzas de seguridad, quienes montaron un operativo en el sector para tratar de dar con los agresores.  

Al lugar del tiroteo también acudieron Bomberos de Jocotenango, Antigua Guatemala, quienes apoyaron con el traslado de los lesionados hacia el Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. Julio Piche, de Bomberos Voluntarios de la localidad narró que encontraron a uno de los heridos a dos cuadras de la iglesia católica local, en el camino rumbo hacia la aldea Guayabales.

Más adelante, cuadras después sobre la ruta principal, localizaron otro de los lesionados, quienes fueron trasladados hacia un centro asistencial.

Según las autoridades de salud, en 15 días se alcanzó la cifra de 3 mil 500 contagios, especialmente en estos cinco departamentos.

Tiroteo en Mixco

Bomberos Municipales de Mixco reportaron otro tiroteo, esta vez en la sección U de la Colonia El Milagro, zona 6 del referido municipio. Los paramédicos describieron que en el lugar ocurrió un confuso incidente con arma de fuego que dejó fallecida a una pareja de 30 años de edad, aproximadamente.

Los paramédicos narraron que ambas personas no contaban con signos vitales, por lo que tuvieron que dar aviso a las autoridades para resguardar el área del crimen. También gestionaron la llegada de los fiscales del MP para los trámites de ley e identificación de los fallecidos.

Un tercer tiroteo ocurrió en el sector de La Ceiba, de la aldea Concepción Sacojito, en la zona 0 de Chinautla. En el lugar, un hombre de 26 años y un adolescente de 16 quedaron heridos de bala, por lo que fueron asistidos y trasladados al centro hospitalario, reportaron los Bomberos Municipales de Mixco.

