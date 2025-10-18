Señalan alza de casos del virus mano boca pie en Guatemala

La Dirección Epidemiológica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) alertó por un alza de casos del "virus mano, boca y pie" en el territorio nacional. Según la entidad, en solo 15 días las cifras registraron 3 mil 500 contagios, especialmente en cinco departamentos de Guatemala.
Los territorios con presencia del virus son Sacatepéquez, Chiquimula, Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala, precisaron. La entidad de salud resaltó que a principios de octubre solo se reportaban 133 casos.
El MSPAS agregó que el brote se había iniciaron en el departamento de Sacatepéquez; sin embargo, en alrededor de 15 días los contagios se incrementaron a 3 mil 500.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta.