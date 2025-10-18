 Señalan alza de casos del virus mano boca pie en Guatemala
Nacionales

Señalan alza de casos del "virus mano, boca y pie" en Guatemala

Según las autoridades de salud, en 15 días se alcanzó la cifra de 3 mil 500 contagios, especialmente en estos cinco departamentos.

La Dirección Epidemiológica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) alertó por un alza de casos del "virus mano, boca y pie" en el territorio nacional. Según la entidad, en solo 15 días las cifras registraron 3 mil 500 contagios, especialmente en cinco departamentos de Guatemala.

Los territorios con presencia del virus son Sacatepéquez, Chiquimula, Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala, precisaron. La entidad de salud resaltó que a principios de octubre solo se reportaban 133 casos.

El MSPAS agregó que el brote se había iniciaron en el departamento de Sacatepéquez; sin embargo, en alrededor de 15 días los contagios se incrementaron a 3 mil 500.

Partido político SERVIR celebra su primera Asamblea Nacional

El objetivo de la asamblea fue “difundir los valores, filosofía y avances de SERVIR, así como para fortalecer el diálogo democrático en Guatemala.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta.

