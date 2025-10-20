Capturada al intentar viajar con dinero en sin declarar

La Policía Nacional Civil (PNC) sorprendió a una mujer que pretendía viajar al extranjero transportando una fuerte cantidad de dinero sin declarar, durante la tarde de este lunes 20 de octubre. Según las fuerzas del orden, la dama intentaba salir del territorio nacional transportando USD$10 mil 58.81 dólares y Q412 en efectivo.
La PNC agregó que la detenida había planificado viajar hacia la Ciudad de Panamá, para después continuar su trayecto hasta Colombia, sin declarar el monto del efectivo que portaba. El paquete de dinero extranjero que encontraron los agentes constaba de billetes de varias denominaciones.
A bordo de patrullas de la PNC, los uniformados llevaron a la mujer, desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, hasta la Torre de Tribunales. En ese lugar, la detenida deberá resolver su situación legal ante un juez de turno.
La mujer detenida no fue identificada, pero las imágenes muestran que iba vestida con chumpa negra, pantalones negros y zapatos tenis de color blanco. Los agentes de la PNC ejecutaron la conducción de la detenida con las manos esposadas.
Más capturados durante el asueto
Durante la jornada de este lunes de asueto, la PNC reportó la captura de cuatro hombres por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Las aprehensiones se ejecutaron en distintos escenarios de los departamentos del país.
La PNC informó que uno de los detenidos fue sorprendido en posesión de tres armas de fuego de manera ilegal. El ahora detenido fue localizado en un puesto de control interinstitucional, ubicado en el kilómetro 185.3 de la ruta CA-2, área de Nuevo San Carlos, Retalhuleu.
Posteriormente, en el kilómetro 24.5 de la ruta al Atlántico, la PNC detuvo a otro hombre por el delito de hurto, al ser sorprendido en la 33 avenida y 40 calle de la colonia Amparo II, zona 7 capitalina. El capturado, de 21 años, e se encontraba en una barbería agrediendo a una persona de la tercera edad, narró la PNC.
En Jalapa un hombre de 58 años fue apresado por portación ilegal de arma de fuego y porque era requerido por un Juzgado de Jutiapa.
Finalmente, en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, la PNC capturó a un hombre de 37 años, acusado de arrebatar las pertenencias de una mujer, usando arma blanca. El acusado fue retenido por pobladores que lo entregaron a la PNC.