 Congreso reforma la Ley de Alimentación Escolar y la Ley del Impuesto al Valor Agregado
La reforma permite al Ministerio de Educación trasladar íntegramente a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) los fondos destinados a la compra de alimentos escolares.

La reforma fue aprobada por el Congreso. , Foto Omar Solís
Con 144 votos, el Pleno del Congreso aprobó este martes 21 de octubre, de Urgencia Nacional, el Decreto 10-2025, que reformó el Decreto 27- 92, Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, con la cual libera los fondos para la refacción escolar.

Con dicho Decreto se asegura que los recursos destinados a los estudiantes del sector público lleguen íntegramente y que la dieta de los escolares sea completa y saludable.

Entre los principales cambios, se deroga el artículo que obligaba al Ministerio de Educación a retener el 12 por ciento del presupuesto destinado a la alimentación escolar, dicha reforma evita que las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) deban pagar nuevamente el IVA al adquirir suministros.

Además, se autoriza la compra, tanto de alimentos procesados como no procesados, lo cual permitirá ofrecer menús más balanceados y nutricionales a los estudiantes.

También se declara que los fondos destinados a la alimentación escolar son intocables, impidiendo su desvío hacia otros programas gubernamentales.

Asimismo, se establece un mecanismo para evaluar periódicamente el monto asignado a este programa, tomando en cuenta el incremento del costo de la canasta básica.

Valora medida 

El Ministerio de Educación (Mineduc) valoró la decisión del Congreso de la República de derogar el artículo que obligaba a esta cartera a retener el IVA al Programa de Alimentación Escolar.

"Esta medida permite al Mineduc trasladar íntegramente a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) los fondos destinados a la compra de alimentos, mejorando las condiciones de nutrición en las escuelas, en beneficio directo de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca.", indicó el Ministerio de Educación. 

La ministra, Anabella Giracca, agradeció a las diputadas y diputados que respaldaron esta medida en favor de la alimentación de los estudiantes, "Esta decisión fortalece el derecho a aprender y a alimentarse dignamente", expresó.

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

El congreso aprobó con 145 votos la iniciativa de ley 5692 de reformas al Código Penal con el Fondo de Revisión incluido.

Con información de Omar Solís, y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89..7 

