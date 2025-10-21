Propuesta de Ley de Aguas: Abren plataforma de sugerencias

El Gobierno de Guatemala confirmó este martes, 21 de octubre, que ya se tiene lista una propuesta para la Ley de Aguas, enfocada en el manejo, regulación y resguardo del vital líquido en el país. Asimismo, solicitó el apoyo de los distintos sectores y la ciudadanía en general para sumarse al proceso de fortalecer la iniciativa antes de que sea presentada ante el Congreso de la República.
"Dijimos que daríamos a conocer la propuesta de la Ley de Aguas cuando la tuviéramos y aquí está. Hoy quiero anunciar que la propuesta, porque hasta ahora hemos estado escuchando y dialogando, hoy ya se puede encontrar colgada en esta plataforma", dijo la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
Agregó que en seguimiento a este tema se habilitó desde el pasado 18 de octubre el portal participacionciudadana.gob.gt, donde se colocó la propuesta y se mantendrá durante 15 días (hasta el 2 de noviembre) para que la población pueda conocer y comentar al respecto del tema.
De igual forma, se habilitó el canal de WhatsAppp con el número 52973829, llamado "Proceso Nacional del Agua", que abre la posibilidad de aportes a cualquier persona interesada en el tema y que quiera compartir sus sugerencias.
Para recoger las ideas que los guatemaltecos en general y los diferentes sectores puedan aportar, se designó un equipo que está monitoreando los comentarios y sistematizándolos para recogerlos y tomarlos en cuenta.
Acerca de la propuesta de Ley de Aguas
La ministra Orantes explicó de qué se trata la propuesta de Ley de Aguas, inicialmente se refirió a que se creó tomando como base tres importantes insumos:
- Estudios e investigaciones de universidades y asociaciones públicas y privadas.
- Iniciativas de Ley de Aguas que ya han sido presentadas al Congreso de la República, porque, según sus palabras, todas tenían elementos valiosos que fueron rescatados.
- Insumos de un proceso de diálogo que se tuvo, en el marco del cual se dieron dos vueltas al país con 76 reuniones con grupos productivos, indígenas, grupos académicos, organizaciones sociales, sector privado organizado, comités de agua, entre otros.
- "Se analizaron las 119 propuestas escritas que nos entregaron en las dos rondas al país. Fue un proceso de participación humilde, imperfecto, pero muy valioso, muy grande. Con una escala que tenemos que considerar. Más de 3 mil 200 personas participaron", señaló.
- En cuanto a puntos específicos que incluye la iniciativa de ley que está siendo preparada, mencionó:
- Establece la primacía del derecho humano al agua, que responde al interés social. Pero la ley busca que haya agua para producir, para la agricultura, servicios, hidroelectricidad, entre otros.
- Se crea la Superintendencia Nacional del Agua, porque hoy el agua no tiene quién vele por ella. La misma tendrá una figura de autonomía para manejar el tema con criterios técnicos más que políticos y puede tener su propio régimen laboral.
- Se crea un sistema de administración de derechos de uso y de aprovechamiento del agua.
- La propuesta distingue entre el uso común, es decir para fines domésticos de limpieza y salud, así como los de riego para cultivos de subsistencia que no se venden. Estos no van a necesitar licencia de autoridad y no van a sufrir ningún cobro, porque está protegido por el interés social.
- Se crean los aprovechamientos especiales, es decir que se necesitan para producir bienes o servicios que luego se van a comercializar o explotar. Estos sí requerirán licencia de aprovechamiento especial, por lo que se establece el cobro de un canon que Orantes calificó como "muy importante", porque, según sus palabras, la mejor manera de asegurar la eficiencia en el aprovechamiento del agua es cobrando. Y porque la mayor parte de ese canon se dirigirá a mantener el agua. "El agua no es gratuita, hay que mantener bosques en las cuencas, reforestar bosques y ríos, rellenar los mantos, etcétera", destacó.
- Por primera vez se crea la propuesta para desarrollar infraestructura que permita almacenar agua y distribuirla en época seca o para territorios que no tiene agua.