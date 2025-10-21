 Recaptura de "El Brown": los detalles detrás del operativo
Nacionales

Recaptura de "El Brown": los detalles detrás del operativo y quiénes lo acompañaban

Autoridades explican cómo los cómplices de alias "El Brown" lo trasladaban de manera oculta.

Compartir:
“El Brown” fue interceptado en el kilómetro 82, jurisdicción de La Democracia, Escuintla., PNC
“El Brown” fue interceptado en el kilómetro 82, jurisdicción de La Democracia, Escuintla. / FOTO: PNC

Nicolás Xantes Sis, de 43 años, alias "El Brown" y líder de la clica Vatos Locos de la pandilla del Barrio 18, fue recapturado la madrugada de este lunes tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes II. Tras la recaptura, salieron a la luz nuevos detalles sobre cómo permanecía oculto y quiénes colaboraban para mantenerlo fuera del alcance de las autoridades.

La Policía Nacional Civil reveló que "El Brown" fue interceptado en el kilómetro 82, jurisdicción de La Democracia, Escuintla, mientras era trasladado oculto en una camioneta con placas particulares 587LGN junto a tres cómplices.

Se trata de Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años, alias "Lyro Scooby"; Héctor Mendoza de Paz, de 35, alias "El Engryboy"; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30, alias "Analys". Orellana contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por encubrimiento propio y portación ilegal de armas de fuego, emitidas por los juzgados de Mixco y Escuintla.

Llevaban pistolas con reporte de robo 

Durante la intervención, la Policía Nacional Civil incautó dos pistolas, una de ellas reportada como robada el 30 de septiembre en la zona 10, 210 municiones calibre 9 mm y un teléfono celular. Según las autoridades, los sujetos no pudieron utilizar las armas debido a las tácticas empleadas para inmovilizarlos en el momento de la detención.

Este operativo también dejó en evidencia la logística que mantenía a "El Brown" oculto: sus cómplices tenían roles definidos durante el traslado y la camioneta funcionaba como escondite móvil, detalles que pasaron desapercibidos en los reportes iniciales sobre la recaptura.

Tras las capturas, los mareros fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Según la PNC, aún faltan por recapturar a 16  reos fugados, pero la autoridad confía en el apoyo ciudadano para lograr su ubicación. Por cada prófugo se ofrece una recompensa de Q150 mil, y se solicita a la población reportar cualquier información al número 110.

En Portada

Recapturan a alias el Brown, otro de los fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II

06:38 AM, Oct 21
De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañileríat
Deportes

De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañilería

07:40 AM, Oct 21
Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1t
Nacionales

Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1

07:12 AM, Oct 21
Video muestra brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18t
Viral

Video muestra brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18

08:28 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol Guatemalteco#liganacionalSeguridad vialEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos