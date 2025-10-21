Recaptura de "El Brown": los detalles detrás del operativo

Nicolás Xantes Sis, de 43 años, alias "El Brown" y líder de la clica Vatos Locos de la pandilla del Barrio 18, fue recapturado la madrugada de este lunes tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes II. Tras la recaptura, salieron a la luz nuevos detalles sobre cómo permanecía oculto y quiénes colaboraban para mantenerlo fuera del alcance de las autoridades.
La Policía Nacional Civil reveló que "El Brown" fue interceptado en el kilómetro 82, jurisdicción de La Democracia, Escuintla, mientras era trasladado oculto en una camioneta con placas particulares 587LGN junto a tres cómplices.
Se trata de Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años, alias "Lyro Scooby"; Héctor Mendoza de Paz, de 35, alias "El Engryboy"; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30, alias "Analys". Orellana contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por encubrimiento propio y portación ilegal de armas de fuego, emitidas por los juzgados de Mixco y Escuintla.
Llevaban pistolas con reporte de robo
Durante la intervención, la Policía Nacional Civil incautó dos pistolas, una de ellas reportada como robada el 30 de septiembre en la zona 10, 210 municiones calibre 9 mm y un teléfono celular. Según las autoridades, los sujetos no pudieron utilizar las armas debido a las tácticas empleadas para inmovilizarlos en el momento de la detención.
Este operativo también dejó en evidencia la logística que mantenía a "El Brown" oculto: sus cómplices tenían roles definidos durante el traslado y la camioneta funcionaba como escondite móvil, detalles que pasaron desapercibidos en los reportes iniciales sobre la recaptura.
Tras las capturas, los mareros fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Según la PNC, aún faltan por recapturar a 16 reos fugados, pero la autoridad confía en el apoyo ciudadano para lograr su ubicación. Por cada prófugo se ofrece una recompensa de Q150 mil, y se solicita a la población reportar cualquier información al número 110.