 MP pide retirar inmunidad al alcalde de San Juan Sacatepéquez
Nacionales

MP pide retirar inmunidad al alcalde de San Juan Sacatepéquez

La fiscalía contra la Corrupción señala al alcalde Juan Carlos Pellecer de manipular planillas para evitar pago de cuotas patronales.

Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez., .
Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez. / FOTO: .

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

Esto, con la finalidad de que las autoridades competentes puedan establecer si es oportuno el retiro de la inmunidad para proceder a realizar la investigación correspondiente por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

De acuerdo con la denuncia presentada, en la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez se habrían utilizado planillas, presuntamente falsas, alteradas o manipuladas, con el propósito de evadir el pago real de las cuotas patronales y laborales al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM).

