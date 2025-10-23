 Tragedia en Petén: Maestro muere ahogado durante excursión
Tragedia en Petén: Maestro muere ahogado durante excursión

El cuerpo del docente fue encontrado en aguas de la catarata Mopán, Dolores.

El maestro llegó al balneario para compartir con sus estudiantes durante una excursión.
El maestro llegó al balneario para compartir con sus estudiantes durante una excursión. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado por los Bomberos Voluntarios en aguas de la catarata Mopán, en el municipio de Dolores, Petén, después de varias horas de trabajo de búsqueda y rescate que se implementaron en la zona.

De acuerdo con la información compartida por la institución de socorro, las labores estuvieron a cargo de elementos de la Sección de Rescate Acuático, que realizaron varias inmersiones en el área en seguimiento de las acciones que se iniciaron tras recibir el reporte sobre la desaparición de una persona.

Finalmente, los expertos ubicaron el punto donde se encontraba la víctima. Lamentablemente, al evaluarla, constataron que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como el maestro Pedro Pacham, de 42 años, quien había quedado atrapado entre las aguas por causas no establecidas.

Los "Hombres Rana" de la 57 Compañía llevaron a cabo las labores de rescate del cuerpo y lo trasladaron a un área segura para los procedimientos correspondientes.

También fueron notificadas la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para el seguimiento del caso.

Excursión para compartir con estudiantes

De acuerdo con la información compartida, el fallecido laboraba como profesor en la aldea Semuy, en el municipio de Sayache, Petén.

Se indicó que el docente llegó al lugar junto con un grupo de alumnos, pues habían salido a una excursión en el marco del fin del ciclo escolar.

Sin embargo, la actividad que sería un recuerdo para la comunidad educativa terminó en tragedia, ya que el docente murió ahogado en el balneario. Las causas todavía se investigan.

"Lo que sería un día de recreación terminó en tristeza", aseguraron algunos de los presentes, quienes lamentaron la pérdida de una vida y de un profesional de la educación.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

