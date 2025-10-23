Pandilleros del Barrio 18 detenidos por crimen de pareja

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de dos presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18 que supuestamente están implicados en el crimen contra una pareja. El operativo se llevó a cabo en la zona 1 del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que fueron notificados con respecto a un ataque armado que se había registrado en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades con el fin de localizar a los presuntos agresores.
"Una rápida movilización de policías facilitó la captura de dos personas por ser supuestos responsable de cometer un ataque armado en la calzada principal de ese municipio, donde falleció un hombre de 37 años y una mujer de 44 años", explicó la institución en el reporte del caso.
Agregó que los sospechosos fueron identificados como: Alexander Cristofer Hernández Ávila, de 18 años; y Carlos Humberto Gutiérrez Chávez, de 20 años, ambos integrantes de la pandilla del Barrio 18. A los individuos se les decomisó una pistola y un vehículo.
Se informó que Gutiérrez Chávez tiene un antecedente por escándalo del año 2024.
Viajaron desde la capital para cometer ataque
La PNC informó que, según las investigaciones, los malhechores viajaron desde Villa Nueva, Guatemala, hacia San Marcos para cometer el crimen.
La institución también dio a conocer que una turba intentó vapulear a los detenidos, pero los agentes de inmediato los evacuaron del lugar para resguardar su integridad y ponerlos a disposición de los órganos de justicia correspondientes.