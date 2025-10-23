 Vehículo es arrastrado por río en San Marcos
Nacionales

Vehículo es arrastrado por río en San Marcos; conductor es rescatado

El automovilista recibió el apoyo necesario y solo presentó crisis nerviosa.

., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Una emergencia generada por las fuertes lluvias se registró en horas de la noche del miércoles, 22 de octubre, en el caserío Tierra Blanca, San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, donde un automovilista quedó atrapado en medio de la corriente de un río.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el conductor intentaba cruzar este cuerpo de agua para llegar a su destino. Optó por tomar ese paso porque el puente ubicado en el sector colapsó debido a las precipitaciones que han afectado esa región del país.

Sin embargo, en el momento en el que avanzaba por la zona, el automóvil cedió ante la presión de la corriente del río y fue arrastrado. Ante esta situación, los pobladores solicitaron el apoyo de los socorristas, quienes de inmediato le dieron seguimiento a la emergencia.

"Elementos a bordo de la unidad RD-29 laboraron en el lugar para rescatar al piloto del vehículo quien presentaba crisis nerviosa. El paciente fue estabilizado en el lugar de la emergencia", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Hasta el momento, no se ha compartido la identidad de la persona afectada. Solo se conoció que viajaba a bordo de un carro tipo camioneta de color rojo, mismo que pudo ser extraído del agua con ayuda de los bomberos y vecinos que se sumaron a la causa.

Labores en San Marcos para retirar el vehículo que fue arrastrado por un río. - Bomberos Municipales Departamentales

Emergencias por lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que durante la temporada de lluvias, que se inició en abril, han sido atendidas 2 mil 747 emergencias en todo el territorio nacional, las cuales han afectado a 69 mil 068 personas.

Según los registros de la institución, también se contabilizan 13 mil 573 personas damnificadas, 734 albergadas, 42 heridas, siete desaparecidas y 59 fallecidas.

En cuanto a la infraestructura, se detalló que se tiene reporte de 2 mil 587 viviendas en riesgo, 416 con daño leve, 12 mil 817 con moderado y 340 con severo.

