Insivumeh prevé lluvias para la tarde y noche de hoy

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo 19 de octubre de 2025 se espera un ambiente cálido y húmedo en el territorio nacional. La entidad prevé un ingreso de humedad desde ambos litorales, calentamiento diurno e inestabilidad atmosférica que favorecerán la formación de tormentas locales severas.
Durante amanecer y mañana, el ente espera pocas nubes en las regiones del norte del país. Sin embargo, considera que el cielo presentará nubosidad dispersa predominante, durante la mayor parte de la mañana en las demás regiones.
El Insivumeh indicó que se experimentará un aumento gradual de la nubosidad hacia el mediodía y que durante tarde y noche se pronostican lluvias, lloviznas y actividad eléctrica principalmente del sur al centro del país. "En las regiones del norte se pueden presentar lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica", destacó el ente científico.
El Insivumeh emitió un comunicado por medio de sus redes sociales en el que estableció que "se recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas ya que podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país".
Recomendaciones de Conred
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también emitió mensajes de alerta para tener precaución durante las lluvias. Entre ellos, uno emitido por su cuenta de la red social X, antes Twitter, pidió a los guatemaltecos mantener lista una mochila de las 72 horas.
Según el afiche, el bolsón debe contener herramientas básicas, copia de los documentos de identificación, radio de baterías, agua pura, comida enlatada, baterías, un kit de emergencia para mascotas, una linterna, números de teléfono de emergencia, botiquín, ropa interior y frazada, entre otros.