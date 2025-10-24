Extraditan a 'El Barbero': 50 casos de agresión sexual

Guatemala llevó a cabo el proceso de extradición hacia Estados Unidos de Franklin Enrique Sarceño Orla, alias "El Barbero", quien enfrentará cargos ante la justicia de aquel país por su implicación en más de 50 agresiones sexuales.
Las autoridades señalan que Sarceño Orla, de 34 años, es el presunto responsable de haber agredido a muchas víctimas bajo el uso de sustancias ilícitas. Las personas, posteriormente aparecían inconscientes o gravemente intoxicadas. Además, según las investigaciones, el sindicado grabó en video varias de las agresiones que cometía.
El caso contra esta persona surgió en seguimiento de la denuncia presentada por una de las víctimas, quien expuso que fue secuestrada y sufrió agresiones por parte del presunto barbero.
En ese sentido, el Ministerio Público coordinó la captura de Sarceño Orla, quien es requerido en extradición por la Corte Superior de California, condado de Santa Clara, EE. UU., por su posible participación en los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo y delitos relacionados.
La detención provisional del ciudadano guatemalteco se concretó el 31 de enero de 2025 en el marco de un operativo desarorllado en el departamento de Chiquimula, con orden girada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala.
En esa ocasión, el ente investigador aseguró que el requerimiento se llevó a cabo con base en los tratados y convenios suscritos entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América.
Señalamientos contra el presunto "depredador sexual"
El Departamento de Policía de Monterey (MVPD) inició una investigación después de que, en julio del año 2024, un hombre declaró haberse despertado herido y mareado tras tomar unas copas con el sospechoso.
Las pruebas forenses demostraron que la persona había sido agredida sexualmente. Otra víctima identificada declaró que el sospechoso era su barbero y que había perdido el conocimiento mientras tomaba unas cervezas con él.
La investigación señala que "había un depredador sexual en Mountain View", declaró el fiscal de distrito Jeff Rosen. "Con la ayuda de las valientes víctimas, los investigadores y el público, pronto lo tendremos bajo custodia para evitar que vuelva a lastimar a alguien", agregó.
Las pesquisas desarrolladas por el Departamento de Policía de Monterey Bay (MVPD) revelaron que el sospechoso podría haber agredido a aproximadamente 50 personas, incluidos 20 hombres, desde 2018 o antes. En esos casos, los hombres parecían estar inconscientes o intoxicados durante las agresiones.
En seguimiento a estos casos, Sarceño Orla fue arrestado por agresión sexual a fines de agosto de 2024. Poco después de su arresto pagó una fianza que se fijó en 250 mil dólares.
Después, se conoció de la ubicación del sindicado en territorio guatemalteco, donde se ejecutó su aprehensión.
La Fiscalía del Distrito del Condado de Santa Clara, California, EE.UU., acusa a "El Barbero" de estas agresiones sexuales y, de acuerdo con la justicia norteamericana, de ser condenado podría enfrentarse a cadena perpetua.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7