 Premios Asociación de Gerentes de Guatemala 2025
Nacionales

Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce a la excelencia gerencial durante 2025

Profesionales y empresarios, cuya visión e innovación contribuyen al desarrollo económico y social de Guatemala, fueron premiados en una ceremonia especial.

Galardonados Asociación de Gerentes de Guatemala 2025, Cortesía
Galardonados Asociación de Gerentes de Guatemala 2025 / FOTO: Cortesía

La ceremonia de premiación a la excelencia gerencial, promovida por la Asociación de Gerentes de Guatemala se llevó a cabo este jueves, 23 de octubre, para galardonar a los más destacados de 2025.

Edward Quirin, presidente ejecutivo de Quality Group, fue galardonado como Gerente del Año. "Su liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo de Guatemala inspiran a toda una generación de empresarios y profesionales", destacó la institución.

Los galadornados en las seis categorías son:

  • Guillermo Castillo, director de Junta Directiva de Castillo Hermano: Trayectoria Empresarial Gerencial
  • José Castillo, Director General de Castor’s Pizza, ganador de la categoria Start Up
  • Ismael Ballestas, Director de País de Cemento Ultracem Guatemala, en la categoría de Innovación productiva
  • Reyna Silvia Salguero, CHRO-Directora de RR. HH. De Magdalena, como Gerente de Innovación Organizacional
  • Andrés Chiroy, Gerente General de Intercop, como Gerente en Innovación Comercial 

Liderazgos nacionales 

El evento reunió a empresarios, gerentes, emprendedores y representantes de distintos sectores productivos, en una velada que destacó la excelencia gerencial y el papel fundamental que desempeñan los líderes en la construcción de una Guatemala más competitiva y próspera.

El galardón Gerente del Año distingue la labor de quienes promueven la excelencia y la transformación dentro de sus organizaciones. En esta edición se entregaron reconocimientos en seis categorías:

Innovación comercial: reconoce a los gerentes que destacan por su creatividad y gestión estratégica en el área comercial, logrando resultados sobresalientes e impacto positivo en sus organizaciones.

Nominados:

  • María José Casafont Pastor, CEO Flowing Rivers, S.A. (FRT)
  • Nicolás Cofiño, Gerente comercial, Cervecería Artesanal El Zapote
  • Andrés Chiroy Guarcax, Gerente general, INTERCOP, R.L.

Innovación organizacional: distingue a quienes impulsan la mejora continua en la gestión del talento humano y promueven culturas laborales inclusivas, productivas y sostenibles.

Nominados:

  • Rudy Amílcar Lacayo Arriaza, Gerente general, Aseguradora Guatemalteca, S.A.
  • Reyna Silvia Salguero, Directora de Recursos Humanos, Magdalena, S.A.
  • Jennifer Jeannette Tzul Agustín, Gerente de Talento Humano, Cooperativa Cosami, R.L.

Innovación productiva: premia a los gerentes que transforman procesos para mejorar la eficiencia y productividad mediante prácticas innovadoras que generan valor.

Nominados:

  • Ismael Ballestas, Gerente general, Cementos Ultracem Guatemala
  • Juan Carlos Herrera San José, Subgerente general, Cooperativa Guadalupana
  • Edgar José Tórtola, Gerente de operaciones, Genba

Start-ups: celebra las ideas disruptivas que se convierten en proyectos empresariales exitosos y sostenibles, inspirando a nuevas generaciones de emprendedores.

Nominados:

  • José Castillo, Castor’s Pizza
  • Walter Espina, Gerente general, Bite RB Quince
  • Alexander Ruiz, Gerente general, The Coldest Water

Trayectoria empresarial: honra a líderes con más de 25 años de experiencia que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial guatemalteco.

Guillermo Castillo, Director de Junta Directiva, Castillo Hermanos

Gerente del Año: la máxima distinción que otorga la AGG a quienes, desde los más altos niveles de liderazgo, demuestran una visión estratégica, ética y transformadora, contribuyendo de manera excepcional al desarrollo económico y social del país.

Edward Quirin, Presidente Ejecutivo de Quality Group

Los ganadores de las primeras cuatro categorías fueron seleccionados por los socios de AGG, que emitieron su voto a través de la página web www.gerentedelaño.com.

Los reconocimientos a Trayectoria empresarial y Gerente del Año fueron definidos por la Junta Directiva de la AGG, con base en criterios previamente establecidos.

Emisoras  Escúchanos