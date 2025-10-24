Premios Asociación de Gerentes de Guatemala 2025

La ceremonia de premiación a la excelencia gerencial, promovida por la Asociación de Gerentes de Guatemala se llevó a cabo este jueves, 23 de octubre, para galardonar a los más destacados de 2025.
Edward Quirin, presidente ejecutivo de Quality Group, fue galardonado como Gerente del Año. "Su liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo de Guatemala inspiran a toda una generación de empresarios y profesionales", destacó la institución.
Los galadornados en las seis categorías son:
- Guillermo Castillo, director de Junta Directiva de Castillo Hermano: Trayectoria Empresarial Gerencial
- José Castillo, Director General de Castor’s Pizza, ganador de la categoria Start Up
- Ismael Ballestas, Director de País de Cemento Ultracem Guatemala, en la categoría de Innovación productiva
- Reyna Silvia Salguero, CHRO-Directora de RR. HH. De Magdalena, como Gerente de Innovación Organizacional
- Andrés Chiroy, Gerente General de Intercop, como Gerente en Innovación Comercial
Liderazgos nacionales
El evento reunió a empresarios, gerentes, emprendedores y representantes de distintos sectores productivos, en una velada que destacó la excelencia gerencial y el papel fundamental que desempeñan los líderes en la construcción de una Guatemala más competitiva y próspera.
El galardón Gerente del Año distingue la labor de quienes promueven la excelencia y la transformación dentro de sus organizaciones. En esta edición se entregaron reconocimientos en seis categorías:
Innovación comercial: reconoce a los gerentes que destacan por su creatividad y gestión estratégica en el área comercial, logrando resultados sobresalientes e impacto positivo en sus organizaciones.
Nominados:
- María José Casafont Pastor, CEO Flowing Rivers, S.A. (FRT)
- Nicolás Cofiño, Gerente comercial, Cervecería Artesanal El Zapote
- Andrés Chiroy Guarcax, Gerente general, INTERCOP, R.L.
Innovación organizacional: distingue a quienes impulsan la mejora continua en la gestión del talento humano y promueven culturas laborales inclusivas, productivas y sostenibles.
Nominados:
- Rudy Amílcar Lacayo Arriaza, Gerente general, Aseguradora Guatemalteca, S.A.
- Reyna Silvia Salguero, Directora de Recursos Humanos, Magdalena, S.A.
- Jennifer Jeannette Tzul Agustín, Gerente de Talento Humano, Cooperativa Cosami, R.L.
Innovación productiva: premia a los gerentes que transforman procesos para mejorar la eficiencia y productividad mediante prácticas innovadoras que generan valor.
Nominados:
- Ismael Ballestas, Gerente general, Cementos Ultracem Guatemala
- Juan Carlos Herrera San José, Subgerente general, Cooperativa Guadalupana
- Edgar José Tórtola, Gerente de operaciones, Genba
Start-ups: celebra las ideas disruptivas que se convierten en proyectos empresariales exitosos y sostenibles, inspirando a nuevas generaciones de emprendedores.
Nominados:
- José Castillo, Castor’s Pizza
- Walter Espina, Gerente general, Bite RB Quince
- Alexander Ruiz, Gerente general, The Coldest Water
Trayectoria empresarial: honra a líderes con más de 25 años de experiencia que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial guatemalteco.
Guillermo Castillo, Director de Junta Directiva, Castillo Hermanos
Gerente del Año: la máxima distinción que otorga la AGG a quienes, desde los más altos niveles de liderazgo, demuestran una visión estratégica, ética y transformadora, contribuyendo de manera excepcional al desarrollo económico y social del país.
Edward Quirin, Presidente Ejecutivo de Quality Group
Los ganadores de las primeras cuatro categorías fueron seleccionados por los socios de AGG, que emitieron su voto a través de la página web www.gerentedelaño.com.
Los reconocimientos a Trayectoria empresarial y Gerente del Año fueron definidos por la Junta Directiva de la AGG, con base en criterios previamente establecidos.