 Reportan temblor de 4.8 con epicentro en Suchitepéquez
Nacionales

Reportan temblor de 4.8 con epicentro en Suchitepéquez

Autoridades reportaron que el movimiento sísmico ocurrió a las 10:56 horas. No se reportan daños o personas afectadas.

Compartir:
Las autoridades no reportaron daños por los temblores recientes., Insivumeh
Las autoridades no reportaron daños por los temblores recientes. / FOTO: Insivumeh

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la mañana de este sábado 25 de octubre ocurrió un temblor de 4.8 grados, con epicentro en el departamento de Suchitepéquez. La entidad precisó que el movimiento sísmico ocurrió a las 10:56 horas y que no causó daños o personas heridas.

De la misma manera, los cuerpos de socorro no reportaron daños, ni alarma en la población por el movimiento sísmico. Sin embargo, las autoridades recordaron que al momento de un temblor fuerte, es necesario guardar la calma y no propagar rumores.

En un afiche de Conred, la entidad recordó que es necesario evacuar en orden las instalaciones donde los guatemaltecos se encuentren al momento de un movimiento sísmico. La entidad también pidió mantenerse informados por medio de fuentes con credibilidad y entes institucionales corroborados.

Asimismo, la entidad instó a los guatemaltecos para que mantengan a mano una mochila de las 72 horas que contenga alimentos enlatados, frazadas, ropa seca, linterna, baterías y una radio de baterías para mantenerse informados al momento de un sismo fuerte.

Requisan cárcel Fraijanes II y allanan casas por fuga de reos

El MP confirmó que lidera acciones de inspección, registro y secuestro de evidencias por el caso de la fuga de 20 reos de Fraijanes II.

En Portada

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SPt
Nacionales

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SP

10:08 AM, Oct 25
Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palenciat
Nacionales

Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palencia

08:08 AM, Oct 25
Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvret
Internacionales

Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre

09:30 AM, Oct 25
Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemalat
Deportes

Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemala

09:49 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos