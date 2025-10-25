Reportan temblor de 4.8 con epicentro en Suchitepéquez

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la mañana de este sábado 25 de octubre ocurrió un temblor de 4.8 grados, con epicentro en el departamento de Suchitepéquez. La entidad precisó que el movimiento sísmico ocurrió a las 10:56 horas y que no causó daños o personas heridas.
De la misma manera, los cuerpos de socorro no reportaron daños, ni alarma en la población por el movimiento sísmico. Sin embargo, las autoridades recordaron que al momento de un temblor fuerte, es necesario guardar la calma y no propagar rumores.
En un afiche de Conred, la entidad recordó que es necesario evacuar en orden las instalaciones donde los guatemaltecos se encuentren al momento de un movimiento sísmico. La entidad también pidió mantenerse informados por medio de fuentes con credibilidad y entes institucionales corroborados.
Asimismo, la entidad instó a los guatemaltecos para que mantengan a mano una mochila de las 72 horas que contenga alimentos enlatados, frazadas, ropa seca, linterna, baterías y una radio de baterías para mantenerse informados al momento de un sismo fuerte.