Esperan unas 25 mil personas en Plaza de la Constitución

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que para este domingo 26 de octubre de 2025 se espera una concentración de 25 mil personas en la Plaza de la Constitución. El comunicador atribuyó la alta afluencia a las marchas del vicariato que recorrerán la capital.
Montejo consideró que las peregrinaciones empezaron a partir de las 13:00 horas, saliendo desde distintos puntos hacia la Plaza de la Constitución. El portavoz indicó que la primera columna salió desde la 7ª. avenida y 21 calle de la zona 1 hasta la Catedral Metropolitana.
La segunda partió desde la avenida Juan Chapín y 1ª. calle, mientras otra arrancó desde el Cerrito del Carmen, pasando por el parque Isabel la Católica. Este grupo de personas enfilará por medio de la 8ª. avenida para llegar hasta el Arzobispado de Guatemala.
La tercera marcha sale desde el parque en las inmediaciones de la sexta avenida y cuarta calle de la zona 2, y por medio del Paseo La Sexta llega hasta la Plaza de la Constitución.
Misa multitudinaria
"La última marcha saldrá desde la 13 calle y avenida Elena en la zona 3, para girar a mano izquierda, en el Paseo La Sexta y llegar hasta el Palacio Nacional de la Cultura", explicó Montejo.
Ya en el parque central de la ciudad de Guatemala, los religiosos estarán celebrando una Misa de Envíos por el Segundo Sínodo Arquidiocesano, que se tiene programada a partir de las 15:00 horas, según los datos proporcionados por el comunicador.
Montejo precisó que en el lugar se mantendrá un operativo para el desvío del tránsito, por lo que pidió a los automovilistas seguir las instrucciones de los agentes viales y las señales de tránsito instaladas, para evitar inconvenientes, accidentes u otras complicaciones viales.