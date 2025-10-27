 UNOPS: Medidas cautelares de no pago y congelamiento de fondos
Nacionales

Caso Unops: Decretan medidas cautelares de no pago y congelamiento de fondos

El monto supera los 912 millones de dólares, correspondientes al saldo pendiente de pago de un proyecto enfocado en mejorar el acceso a la salud.

La FECI dirigió 10 inspecciones oculares y 8 diligencias de allanamiento en el Ministerio de Salud. , Foto MP
La FECI dirigió 10 inspecciones oculares y 8 diligencias de allanamiento en el Ministerio de Salud. / FOTO: Foto MP

El Ministerio Público (MP) informó este lunes, 27 de octubre, que a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de no pago y ordenó el congelamiento de fondos en el marco del seguimiento que se da por el caso conocido como "Unops: Corrupción Presidencial".

Según detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, la cantidad corresponde a 912,298,899.00 dólares estadounidenses, que corresponden al saldo pendiente de pago del proyecto "Mejora del acceso a la salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos de la Red Pública de Salud en Guatemala", financiado con recursos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

"Dicha medida fue debidamente notificada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Ministerio de Finanzas Públicas y al Banco de Guatemala, para su cumplimiento inmediato", detalló la oficina.

De acuerdo con el MP, la acción fue realizada conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de que se efectúen las anotaciones correspondientes de forma inmediata, hasta que concluya la investigación en curso.

La medida ya ha sido notificada al juez competente para su convalidación, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Caso Unops

El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.

En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.

