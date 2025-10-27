Ejecutivo presentará propuesta para agilizar devolución de impuestos

El Gobierno de Guatemala dio a conocer este lunes 27 de octubre que, en las próximas dos semanas, el Ejecutivo presentará una iniciativa de ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos. Se indicó que atender este tema es una prioridad del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
De acuerdo con el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, durante la actual administración se ha disminuido más de 40% el saldo de impuestos pendientes de devolver a los contribuyentes. Entre 2024 y el 22 de octubre de 2025 se han devuelto Q1,228.5 millones que se traducen en más actividad económica, más empleo y, por lo tanto, más bienestar para las familias guatemaltecas.
"Estamos comprometidos con que la devolución de impuestos sea un proceso ágil, transparente y, por supuesto, que convierta rápidamente los recursos que están guardados de manera ociosa en el Banco de Guatemala se puedan traducir en más recursos para la actividad económica", enfatizó.
De acuerdo con Menkos, en este momento aplica la buena voluntad del Gobierno para atender este tema, ya que los retrasos y lentitud en la devolución de impuestos se ha constituido en una de las ocho barreras no arancelarias que ha identificado el gobierno de los Estados Unidos y, por lo cual, hay una posible imposición de aranceles.
"Se espera que esta iniciativa cuente con el respaldo político del Legislativo en virtud que busca apoyar inversión privada; mejorar la experiencia de los contribuyentes; y, la eficiencia en la función institucional", puntualizó.
Acerca de la propuesta
El funcionario indicó que el objetivo de esta nueva propuesta que se está preparando es establecer un procedimiento único y estandarizado para atender de manera eficiente las solicitudes de devolución de impuestos realizadas por los contribuyentes y cumplir con el principio de igualdad establecido en la Constitución Política.
Además, señaló que se prevé generar beneficios económicos directos a la economía nacional al contar con los siguientes aspectos:
- Incrementar recursos financieros para los contribuyentes en sus decisiones de inversión.
- Dar certeza jurídica al garantizar los derechos de los contribuyentes.
- Reforzar la imagen institucional promoviendo la transparencia y fortaleciendo la confianza en la administración pública.
La propuesta de facilitación del cumplimiento de devolución funcionará de la siguiente manera: El contribuyente presenta la solicitud, la SAT hace las gestiones necesarias, se paga tomando como base los recursos del 8% del IVA que serán separados por el Banguat para formar el fondo especial.
El titular de la cartera del Tesoro aseguró que implementar esta ley permitirá que, como máximo, se puedan devolver los impuestos en 60 días hábiles. De igual forma, se reforzará la imagen institucional que se promueve con la alta vocación de transparencia del Gobierno que, a su vez, busca la confianza de la ciudadanía.
En cuanto a los principales efectos de la normativa, compartió que:
- Evita la acumulación de expedientes.
- Proporciona un trato equitativo.
- Beneficia la imagen del Estado.
- Evita problemas de liquidez para las empresas dinamizando la economía.
En tanto, agregó que la propuesta incluye:
- Devolución del crédito fiscal de IVA a exportadores.
- Devolución de crédito fiscal de IVA a quienes realizan ventas a entidades exentas.
- Devolución por pagos duplicados, en exceso e indebidos.
- Devolución de remanentes de crédito fiscal practicado por Agentes de Retención.