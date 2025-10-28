 Arévalo expone "graves hechos perpetrados por el MP y juez Orellana" ante la OEA
Nacionales

Arévalo expone "graves hechos perpetrados por el MP y juez Orellana" ante la OEA

El presidente, Bernardo Arévalo, se reunió con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich.

El presidente, Bernardo Arévalo se reunió con ebastián Kraljevich de la OEA., Foto SCSP
El presidente, Bernardo Arévalo se reunió con ebastián Kraljevich de la OEA. / FOTO: Foto SCSP

El presidente, Bernardo Arévalo, se reunió este martes 28 de octubre con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich.

De acuerdo con el Gobierno durante la reunión se expuso los graves hechos perpetrados por el Ministerio Público y el juez Fredy Orellana, que amenazan la democracia.

También se discutió sobre los temas que serán abordados en la sesión del Consejo Permanente que se llevará a cabo este jueves 30 de octubre. "El Gobierno de Guatemala continuará tomando las acciones necesarias para la defensa de las instituciones democráticas.", indicó. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) incluyó en la agenda de la presente semana una sesión extraordinaria para conocer la situación en Guatemala, donde recientemente han surgido nuevas resoluciones judiciales enfocadas en desconocer los resultados de las Elecciones Generales de 2023.

En un mensaje difundido en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció que su Gobierno solicitó a la referida entidad regional que se llevara a cabo una reunión del Consejo Permanente de la organización, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para exponer las "graves amenazas" a la Constitución Política de la República y a la democracia, según sus palabras, perpetradas por la fiscal general, Consuelo Porras; y el juez Fredy Orellana.

Al respecto, la Vicepresidenta del Consejo Permanente de la OEA, Embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica, convocó a las delegaciones a una sesión extraordinaria del Consejo, que se celebrará a las 10:00 a.m. del jueves, 30 de octubre de 2025, en el Salón Libertador Simón Bolívar.

