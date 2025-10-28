 Caso Unops: FECI pide embargar salario al ministro de Salud
Caso Unops: Tras petición de FECI, embargan parcialmente el salario al ministro de Salud

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, también indicó que ya se presentó la solicitud de retiro de inmunidad contra el titular de Salud, Joaquín Barnoya.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en Tribunales tras acudir a una audiencia del caso Unops el martes, 28 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en Tribunales tras acudir a una audiencia del caso Unops el martes, 28 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Noveno Pluripersonal, a cargo del juez Guillermo Luna, llevó a cabo este martes 28 de octubre una audiencia unipersonal en seguimiento del caso "Unops: Corrupción Presidencial", el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y se relaciona con supuestas anomalías en el convenio suscrito entre esa entidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Aunque el caso no se encuentra bajo reserva, la diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada. Tras aproximadamente dos horas, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, salió de la sala y brindó declaraciones a la prensa, en las cuales explicó las peticiones realizadas por parte de la fiscalía y las resoluciones adoptadas por el juez.

Explicó que la unidad a su cargo solicitó, como medida precautoria, que no se realice ningún desembolso a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Ayer, se había informado que la Fiscalía de Extinción de Dominio decretó medidas cautelares de no pago y ordenó el congelamiento de fondos por más de 92 millones de dólares, correspondientes al saldo pendiente del proyecto con esa entidad.

Además, durante la presente jornada, el fiscal indicó que se planteó la petición para embargarle parcialmente el salario al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y ambas solicitudes de la FECI fueron admitidas.

"En ese orden de ideas, entonces, esa es la resolución que se ha adoptado: Se le ha embargado el sueldo al ministro en un 35 por ciento y él deberá apelar para que, si en dado caso, realiza algún desembolso, tendrá que asumir la responsabilidad penal", explicó.

Por aparte, Curruchiche recordó que ya se planteó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Barnoya por su implicación en este caso, la cual están a la espera de que pueda ser trasladada al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Interceptaciones telefónicas vincularían a más personas

El titular de la FECI explicó que durante la audiencia desarrollada este martes se reprodujeron cinco interceptaciones telefónicas donde se escucha que, desde el mes de julio del presente año, en el Ministerio de Salud ya no tenían ningún interés en continuar con Unops, pues hay medicinas con alto costo, otras vencidas y comprándose a laboratorios de la India, siendo de mala calidad y productos genéricos.

Compartió que se tienen otras interceptaciones que se recopilaron en los últimos ocho meses, mismas que próximamente se darán a conocer, donde se reflejan las irregularidades que supuestamente rodean esta negociación entre el MSPAS y Unops, enfocada en la adquisición de insumos para la atención en salud.

Hasta ahora, hay aproximadamente 10 personas vinculadas con el caso, pero el número podría subir, de acuerdo a cómo avancen las investigaciones, indicó el fiscal.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

