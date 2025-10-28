¿Qué pasará con el jaguar melánico sin resultados de búsqueda?

Desde el pasado fin de semana se dio a conocer que las autoridades competentes emprendieron la búsqueda de un jaguar melánico que escapó de una colección privada en San Miguel Pachálí I, en San Juan Sacatepéquez.
La divulgación de esta fuga provocó una serie de recomendaciones debido a que el felino estaría rondeando un sector urbanizado. El jaguar melánico era parte de una colección privada en el referido sector.
Este martes, 28 de octubre, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) indicó que la búsqueda del felino, que llega a pesar en su vida adulta hasta 136 kg, no ha dado resultados, por lo que programaron una reunión para evaluar un posible cambio en la estrategia de búsqueda. Lo que no se precisó fue los participantes de dicha reunión de planificación.
Recomendaciones ante avistamientos
Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones ante posibles avistamientos del felino:
- Mantener la calma, no entrar en pánico.
- Notifique inmediatamente a las autoridades.
- Evitar movimientos bruscos, a pesar de ser criado en cautiverio, el mismo puede asustarse aún más o sentirse amenazado por acciones inesperadas.
- No internar capturarlo, alimentarlo o provocarlo.
- Retroceder lentamente sin darle la espalda,
- No correr para evitar desencadenar cualquier instinto de persecución.
¿Representa riesgo?
Las autoridades explicaron que, a pesar de ser un ejemplar nacido en cautiverio, el jaguar melánico conserva instintos silvestres. Por lo tanto, afirmaron que al ser visto "se debe notificar inmediatamente a los cuerpos de socorro".
El jaguar, al estar en un entorno nuevo y desconocido, con ruidos como vehículos, explosiones de cohetes, sirenas y otros, se encuentra en estrés y en alerta", advirtió el Conap.