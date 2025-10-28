Congreso no logra ningún avance

El Congreso de la República realizó una sesión ordinaria la tarde de este martes 28 de octubre y fue suspendida posteriormente por el presidente del Congreso, Nery Ramos, por la falta de quórum, cuando se intentaba realizar la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.
Tras ser aprobada la orden del día, en la que se conocería distintas iniciativas de ley y se discutiría dictámenes y proyectos de decreto, el diputado de Cabal, Sergio Celis presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día, para entrar a conocer de manera ininterrumpida la elección del primer secretario de la Junta Directiva.
El diputado, José Carlos Sanabria, indicó que era necesario continuar avanzando con la agenda legislativa; sin embargo, la moción privilegiada de Celis fue aprobada, fue entonces cuando la diputada Laura Marroquín solicitó una revisión de quórum, y al no haber quórum en la Junta Directiva, la sesión se suspendió.
El diputado Herman Otoniel Echeverría Casado, del partido Vamos y representante del distrito de Alta Verapaz, hizo señas obscenas, hacia la Junta Directiva, tras la decisión del presidente del Congreso, Nery Ramos.
Desde marzo pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución por medio de la cual otorgó un amparo provisional a los diputados de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) con respecto a la separación de la parlamentaria Karina Paz de ese bloque legislativo, quien era primera secretaria del Congreso.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*