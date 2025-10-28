 Congreso no logra ningún avance
Nacionales

Congreso no logra ningún avance

El diputado Herman Echeverria Casado de Vamos manifestó su enfado, luego que la falta de quórum impidió realizar la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Compartir:
Herman Echeverria Casado, Foto Omar Solís
Herman Echeverria Casado / FOTO: Foto Omar Solís

El Congreso de la República realizó una sesión ordinaria la tarde de este martes 28 de octubre y fue suspendida posteriormente por el presidente del Congreso, Nery Ramos, por la falta de quórum, cuando se intentaba realizar la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso

Tras ser aprobada la orden del día, en la que se conocería distintas iniciativas de ley y se discutiría dictámenes y proyectos de decreto, el diputado de Cabal, Sergio Celis presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día, para entrar a conocer de manera ininterrumpida la elección del primer secretario de la Junta Directiva. 

El diputado, José Carlos Sanabria, indicó que era necesario continuar avanzando con la agenda legislativa; sin embargo, la moción privilegiada de Celis fue aprobada, fue entonces cuando la diputada Laura Marroquín solicitó una revisión de quórum, y al no haber quórum en la Junta Directiva, la sesión se suspendió. 

El diputado Herman Otoniel Echeverría Casado, del partido Vamos y representante del distrito de Alta Verapaz, hizo señas obscenas, hacia la Junta Directiva, tras la decisión del presidente del Congreso, Nery Ramos.

Foto embed
Así reaccionó el diputado Herman Otoniel Echeverría Casado, al concluir la sesión en el Congreso. - Foto Omar Solís

Desde marzo pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución por medio de la cual otorgó un amparo provisional a los diputados de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) con respecto a la separación de la parlamentaria Karina Paz de ese bloque legislativo, quien era primera secretaria del Congreso. 

Karla Gutiérrez asume presidencia del Parlacen entre impugnaciones

La UNE aseguró que Gutiérrez no puede ejercer un cargo directivo por haberse separado de esa agrupación política. Mientras que, en su discurso, la nueva presidenta dijo que ha enfrentado un camino difícil, con obstáculos y “violencia de género simbólica”.

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Caso Unops: Tras petición de FECI, embargan parcialmente el salario al ministro de Saludt
Nacionales

Caso Unops: Tras petición de FECI, embargan parcialmente el salario al ministro de Salud

04:33 PM, Oct 28
Karla Gutiérrez asume presidencia del Parlacen entre impugnacionest
Nacionales

Karla Gutiérrez asume presidencia del Parlacen entre impugnaciones

03:49 PM, Oct 28
Karim Benzema elimina a Cristiano Ronaldo de la Kings Cupt
Deportes

Karim Benzema elimina a Cristiano Ronaldo de la Kings Cup

04:23 PM, Oct 28
El guatemalteco Jayro Bustamante presenta Cordillera de Fuego en el Festival de Mar del Platat
Farándula

El guatemalteco Jayro Bustamante presenta Cordillera de Fuego en el Festival de Mar del Plata

01:12 PM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos