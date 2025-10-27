Congreso y Gobierno remiten informes a CC sobre amparo relacionado con elecciones

El Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo confirmaron este martes 27 de octubre que ya entregaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) los informes requeridos para confirmar si se cumplió el amparo que garantizó que se respeten los resultados de las elecciones generales de 2023.
El alto tribunal constitucional resolvió el pasado fin de semana fijar un plazo de 12 horas para informar acerca del cumplimiento del amparo 6175-2023, que garantizó el respeto al resultado de las referidas votaciones.
Esto se dio en respuesta a un requerimiento de constitucionalidad planteado por los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra para hacer valer la sentencia que, según los profesionales, les dio la razón el 14 de diciembre de 2023, "cuando intentaron dar un golpe de Estado y desconocer las elecciones".
"Yo no voté por Arévalo, pero yo defiendo la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho", declaró Ortiz al anunciar, en su momento, la acción planteada.