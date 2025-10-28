Presidencia de pronuncia por embargo parcial al salario del ministro de Salud

La Presidencia de la República se pronunció la noche de este martes 28 de octubre por la medida dictada por el juez a cargo del denominado caso "Unops: Corrupción Presidencial".
El Juzgado Noveno Pluripersonal, a cargo del juez Guillermo Luna, llevó a cabo una audiencia unipersonal en seguimiento del caso "Unops: Corrupción Presidencial", el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y se relaciona con supuestas anomalías en el convenio suscrito entre esa entidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche detalló que el Juzgado ordenó embargar el sueldo al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, en un 35 por ciento, "Él deberá apelar para que, si en dado caso, realiza algún desembolso, tendrá que asumir la responsabilidad penal", explicó Curruchiche.
La Presidencia indicó que la solicitud planteada por el Ministerio Público (MP) en contra del MSPAS, es ilegal, toda vez que el ministro Barnoya, goza el derecho de antejuicio.
"Estas acciones forman parte del terror judicial que busca implantar el MP en detrimento de la salud de los guatemaltecos", indicó el Gobierno.
Curruchiche recordó que ya se planteó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Barnoya por su implicación en este caso, la cual están a la espera de que pueda ser trasladada al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Caso Unops
El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.
En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.