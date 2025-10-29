 Herrera afirma que solicitud de antejuicio es ilegítima
Nacionales

Vicepresidenta Karin Herrera afirma que la solicitud de antejuicio en su contra es ilegítima

La vicemandataria, Karin Herrera, argumentó que la petición de retiro de antejuicio en contra suya y del mandatario carece de sustento lógico y jurídico.

La vicemandataria aseguró que la petición de antejuicio es política, entre otros calificativos., Redes sociales.
La vicemandataria aseguró que la petición de antejuicio es política, entre otros calificativos. / FOTO: Redes sociales.

La Vicepresidenta de la República, Karin Herrera, se pronunció por la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público (MP) hizo en contra suya y del presidente, Bernardo Arévalo, este miércoles 29 de octubre de 2025. "La denuncia presentada es política, ilegítima y espuria", sentenció la vicemandataria.

Además, Herrera consideró que la misma "carece de sustento lógico y jurídico. Esto se hará valer en su momento y mediante los mecanismos correspondientes", afirmó. La reacción se produce horas después de que el Ministerio Público (MP), a cargo de la Fiscal General, Consuelo Porras, confirmara que solicitó el retiro de inmunidad por relacionarlos directamente con la fuga de 20 reos del centro carcelario Fraijanes II.

El MP explicó que busca que se declare la formación de causa para investigar a los gobernantes por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, pues señaló que, "en su calidad de titulares del Ejecutivo, ostentan la responsabilidad de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario".

Sin embargo, fuentes del Organismo Ejecutivo consideraron que estas acciones son "otro intento ridículo por parte del MP" por atacar a la actual administración, en medio de otra serie de acciones que han sido calificadas como "intentos de golpe de Estado".

MP solicita retiro de antejuicio contra Arévalo y Herrera por fuga de reos

La Fiscalía señala al mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera del delito de incumplimiento de deberes.

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosReal MadridEE.UU.redes sociales
