Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientos

El Juzgado Tercero Penal resolvió este jueves, 30 de octubre, ligar a proceso a Marlon Orlando Barrientos por su presunta vinculación en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido el 10 de mayo de 2009.
El sindicado fue capturado hace dos semanas tras ingresar al territorio guatemalteco procedente de Estados Unidos en un vuelo para personas retornadas que han incumplido los requisitos migratorios de aquel país.
La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada por las fuerzas de seguridad en el interior de las oficinas de recepción de retornados que el Instituto Guatemalteco de Migración atiende en la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la zona 13 capitalina.
De acuerdo con las investigaciones, Barrientos, alias "el Soldado", sería quien condujo el vehículo en el que se transportaron los asesinos del abogado. En ese sentido, era buscado a nivel nacional e internacional desde hace más de 10 años.
Tras quedar a disposición de los órganos de justicia, finalmente este jueves se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en su contra, donde la fiscalía presentó los indicios para respaldar los señalamientos en su contra.
Luego de analizar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa de Barrientos, el juez a cargo consideró que existían elementos que podrían respaldar la posible implicación del sospechoso en el crimen, por lo que dictó auto de procesamiento por los delitos de asesinato y asociación ilícita.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7