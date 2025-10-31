Jueces destituidos por conducta antiética: ¿Qué sucedió?

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en atención a la recomendación de la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ), resolvió este viernes 31 de agosto destituir a los jueces Walter Fabricio Rosales y José Quiñonez por "conducta antiética" en las instalaciones judiciales de Alta Verapaz.
Rosales, quien ha sido juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Cobán, fue señalado por la Supervisión General de Tribunales por presuntamente tener una relación con una menor de edad, en octubre del 2023.
En su momento, se indicó que el togado faltó a la credibilidad y permitió que una persona de sexo femenino, menor de edad, ingresará a la referida judicatura, un actuar que se enmarca en faltas graves, según la jueza presidenta de la junta disciplinaria, Beila Estrada.
También se informó que Rosales sumó tres faltas graves en un año, por lo que la Junta recomendó la destitución y que no tuviera acceso a ningún cargo de trabajo en el Organismo Judicial.
Con respecto a Quiñónez, del Tribunal Segundo de Sentencia de Cobán, se indicó que fue señalado por consumo de bebidas alcohólicas en las judicaturas, y de conductas antiéticas. Para junio, ya sumaba dos faltas graves en este año, por lo que, de igual forma, se recomendó su destitución. Anteriormente, había sido sancionado por otra falta.
Denuncias contra jueces
El caso que vincula a los jueces destituidos se originó tras una denuncia realizada por el exmagistrado de la CSJ, Sergio Amadeo Pineda, quien pidió una investigación interna en diciembre pasado.
La denuncia fue planteada a través del Observatorio Ciudadano por la Paz de Alta Verapaz. Los señalamientos se hicieron contra jueces y personal de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Cobán.
En junio pasado, después de que la Junta Disciplinaria recomendara las remociones de los jueces, Sindie García, de la Supervisión General de Tribunales, les pidió a los funcionarios del OJ que recuerden el momento en que acudieron a solicitar un puesto de trabajo para servir de Guatemala y los instó a que se mantengan firmes en el deseo de hacer un trabajo honesto, transparente, con la gallardía e integridad que la sociedad demanda.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7