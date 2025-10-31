 Video del Gobierno en Halloween: ¿Qué son los verdaderos espantos?
Nacionales

En Halloween, Gobierno publica video y señala qué buscan "los verdaderos espantos"

Con imágenes de la dura realidad de los hospitales nacionales y de fiscales del MP, Gobierno emite mensaje sobre desabastecimiento en centros asistenciales.

video de gobierno sobre desabastecimiento,
video de gobierno sobre desabastecimiento

El Gobierno de Guatemala emitió un mensaje este 31 de octubre, fecha en la que se celebra la fiesta de Halloween en varios países, en donde hace relación al tema de desabastecimiento en hospitales. Esto en medio de los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso denominado "Unops: corrupción presidencial". 

"Los verdaderos espantos son quienes quieren los hospitales desabastecidos", resalta el mensaje que acompaña un video en el que se muestran imágenes de hospitales nacionales en donde se ven pacientes en el suelo.

En el video también se incluye una imagen del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien ha realizado los señalamientos en el referido caso. 

Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que se llevó a cabo este jueves, 30 de octubre, mencionó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta con varios mecanismos para el abastecimiento de insumos para hospitales. 

Esto luego de que el fiscal Curruchiche señalara al Gobierno de una falsa narrativa en relación al desabastecimiento de hospitales, debido al congelamiento de fondos para el pago de millonaria suma a Unops. 

