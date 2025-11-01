Caos afuera del cementerio de Villa Nueva por aglomeración

La noche del pasado viernes 31 de octubre se vivieron momentos de tensión a causa de una aglomeración de personas en las afueras del cementerio general de Villa Nueva. Medios locales hablaron de personas heridas a causa de los empujones por la desesperación que se generó en la 3ª. calle real del referido municipio.
En un video publicado en las redes sociales se escuchó como algunas personas gritaban para que los demás avanzaran, mientras que otros pedían que los demás dejaran de dar empujones. La tensión se elevó cuando entre los vecinos se empezaron a escuchar llantos de niños que iban acompañados de sus padres, pero que quedaron dentro de la aglomeración.
Según los medios locales que destacaron los momentos de tensión, la aglomeración se generó en el sector del cementerio general, donde también se instalaron varias ventas de comida típica y otros productos. Algunos de los afectados se quejaron por la gran cantidad de personas y porque al no poder avanzar, empezaron a sentir que se quedaron si oxígeno.
Medios locales añadieron que algunas personas resultaron golpeadas en medio del tumulto y que todo ocurrió porque algunos vecinos intentaban entrar y otros querían salir del camposanto de la localidad.
No empujen, quiero salir, cuidado ahí, abran paso, que vienen a ver aquí", gritaron los vecinos afectados en la aglomeración.
Además, entre la muchedumbre se escuchó como un hombre gritaba por ayuda afirmando "tengo a mi bebé aquí", mientras otros se seguían quejando por la falta de espacio en el sector. En algunas escenas del video se puede ver como algunos voluntarios tuvieron que darle aire a otros que se vieron seriamente afectados por el caos en el área.
Momentos desgarradores por aglomeración
En un sector de la calle afectada, varios vecinos se unieron para pedir apoyo para sacar a una bebé, pero los momentos se tornaron desgarradores cuando una mujer empezó a rogar para que no empujaran, la afectada empezó a llorar y a gritar para que le ayudaran a salir.
Cabe destacar que, entre la multitud había varias personas bajo efecto de bebidas embriagantes. Las personas pudieron avanzar hasta que se organizaron para hacer una fila para pasar en orden.
El autor del video que se volvió viral en internet habló con alivio tras lograr salir del tumulto y calificó el momento como "una psicosis", mientras explicó que la congestión se generó porque eran más las personas que querían entrar al cementerio, que las que se disponían a salir.
En ese contexto, el autor del video calificó la organización de la actividad en el camposanto como "pésima".