Cruz Roja reporta dos menores heridos en Cementerio General

Durante la jornada de visitas en el Cementerio General de la zona 3 capitalina, por el Día de Todos los Santos, la Cruz Roja Guatemalteca reportó haber atendido dos emergencias relacionadas con menores de edad heridos. En uno de los casos, un ladrillo que se desprendió de un nicho, golpeando sobre la cabeza de una adolescente, familiares llamaron inmediatamente a los rescatistas, quienes le dieron los primeros auxilios.
Minutos más tarde, un niño tuvo una caída accidental en otro sector del Cementerio General, por lo que también recibió apoyo de los paramédicos de guardia. La Cruz Roja Guatemalteca informó que en ambos casos los menores de edad tuvieron que ser llevados a distintos centros asistenciales.
La primera adolescente fue trasladada al Puesto de Socorro con trauma de cráneo, mientras que el niño fue llevado al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica especializada, consignaron los integrantes de la entidad de socorro.
Los cuerpos de socorro pidieron a los padres de familia tener cuidado con sus hijos en el Cementerio General, destacando que, por la antigüedad de algunas edificaciones, existen riesgos por el material que se suelta en el lugar.