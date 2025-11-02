 Apagan incendio que afectaba casa de aldea San Jacinto
Nacionales

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al llamado de una familia de la aldea San Jacinto, Chimaltenango, para apagar un incendio.

Las llamas devoraron varios muebles en el interior de la vivienda., Bomberos Voluntarios.
Las llamas devoraron varios muebles en el interior de la vivienda. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales impidió que las llamas de un incendio consumieran en su totalidad una vivienda de humildes condiciones, durante la mañana de este domingo 2 de noviembre de 2025. Los rescatistas llegaron al lugar después de recibir múltiples llamadas de emergencia a su línea telefónica 1554.

Al llegar al lugar, el comandante encargado de la cuadrilla de bomberos ordenó atacar el fuego desde diversos francos, logrando apagar el fuego en la residencia construida con madera y láminas. Los rescatistas atendieron la emergencia a bordo del camión contra incendios identificado con el numeral BD-18.

Los cuerpos de rescate no reportaron personas heridas o fallecidas como consecuencia de las llamas, pero si compartieron imágenes en las que se ve que dentro del inmueble encontraron varios muebles que fueron consumidos. Además, del interior de la vivienda extrajeron un cilindro de gas propano que fue llevado al patio de la casa.

Dentro de los escombros, los bomberos también extrajeron una estructura metálica que aparentemente servía como cama o colchón por la familia afectada. En un video compartido por vecinos, se pudo observar cómo las llamas fueron extinguidas por los apagafuegos, quienes usaron mangueras de alta presión para ese extremo.

Piden ayuda para la familia afectada por el incendio

Autoridades locales de la aldea San Jacinto hicieron un llamado a los vecinos para aportar ayuda a la familia afectada, destacando que la residencia pertenece a la vecina Francisco Alonzo.

Asimismo, las autoridades revelaron que el inmueble afectado se ubica a un costado del campo de la aldea.

Para las personas que deseen ayudar o colaborar con víveres o insumos se les estará agradeciendo de todo corazón", comunicaron las autoridades.

Los vecinos expresaron que para recibir mayor información y prestar ayuda a sus vecinos, se comuniquen con el personal de la alcaldía auxiliar.

